Китайские и индийские компании сокращают операции с российской нефтью из-за санкций США
Китайские и индийские банки и нефтеперерабатывающие заводы принимают меры для выполнения санкций США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Издание ссылается на представителя Министерства финансов США.
"Многие китайские и индийские компании осознают санкции и избегают риска, признают важность отношений с Западом и стремятся их соблюдать", - заявил неназванный чиновник журналистам во время телефонного разговора.
Ранее Reuters писал о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти.
Такое решение принято на фоне ужесточения санкций США, Великобритании и ЕС, направленных против российских нефтяных компаний - прежде всего "Роснефти" и "Лукойла".
Reliance имеет долгосрочный контракт с "Роснефтью" на закупку около 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Несмотря на это, корпорация неоднократно подчеркивала, что будет придерживаться санкций, введенных против России, и выполнять все международные ограничения в отношении энергетического сектора.
Санкции США
В октябре США ввели новые санкции против России. Ограничения были нацелены на "Роснефть" и "Лукойл", а также их многочисленных дочерних предприятий, занимающихся добычей, переработкой и продажей нефти и газа на территории России.
В список вошло более 30 подразделений обеих компаний, в том числе нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей стране.
Санкции направлены на давление на российский энергетический сектор и ограничение доходов, которые Кремль использует для финансирования войны и поддержки экономики.
Это фактически заставило другие государства уменьшать закупки российской нефти и прекращать работу с двумя ведущими российскими нефтяными компаниями.