Китайские и индийские компании сокращают операции с российской нефтью из-за санкций США

Китайские и индийские банки и нефтеперерабатывающие заводы принимают меры для выполнения санкций США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание ссылается на представителя Министерства финансов США.

"Многие китайские и индийские компании осознают санкции и избегают риска, признают важность отношений с Западом и стремятся их соблюдать", - заявил неназванный чиновник журналистам во время телефонного разговора.

Ранее Reuters писал о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти.

Такое решение принято на фоне ужесточения санкций США, Великобритании и ЕС, направленных против российских нефтяных компаний - прежде всего "Роснефти" и "Лукойла".

Reliance имеет долгосрочный контракт с "Роснефтью" на закупку около 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Несмотря на это, корпорация неоднократно подчеркивала, что будет придерживаться санкций, введенных против России, и выполнять все международные ограничения в отношении энергетического сектора.