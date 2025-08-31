Моди встретился с Си Цзиньпином в Китае: говорили о "дружбе слона и дракона"

Премьер Индии Нарендра Моди встретился в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином. Это первый визит индийского премьера в Китай за последние 7 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Asian News International (ANI).

Си Цзиньпин, как рассказывает ANI, отметил на встрече с Моди, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.

"Китай и Индия - это две древние цивилизации на Востоке. Мы - две самые густонаселенные страны мира, а также важные члены Глобального Юга... Это правильный выбор для обеих стран - быть друзьями, имеющим добрососедские и дружеские связи, партнерами, которые способствуют успеху друг друга, и для того, чтобы дракон и слон объединились", - подчеркнул он.

Со своей стороны индийский премьер заявил, что сотрудничество между Индией и Китаем проложит путь "к благополучию всего человечества".

"Мы стремимся развивать наши отношения на основе взаимного доверия, уважения и чувствительности", - сказал Моди, который приехал в китайский Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества.