Моди встретился с Си Цзиньпином в Китае: говорили о "дружбе слона и дракона"
Премьер Индии Нарендра Моди встретился в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином. Это первый визит индийского премьера в Китай за последние 7 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Asian News International (ANI).
Си Цзиньпин, как рассказывает ANI, отметил на встрече с Моди, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.
"Китай и Индия - это две древние цивилизации на Востоке. Мы - две самые густонаселенные страны мира, а также важные члены Глобального Юга... Это правильный выбор для обеих стран - быть друзьями, имеющим добрососедские и дружеские связи, партнерами, которые способствуют успеху друг друга, и для того, чтобы дракон и слон объединились", - подчеркнул он.
Со своей стороны индийский премьер заявил, что сотрудничество между Индией и Китаем проложит путь "к благополучию всего человечества".
"Мы стремимся развивать наши отношения на основе взаимного доверия, уважения и чувствительности", - сказал Моди, который приехал в китайский Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Отношения между Индией и Китаем
Индия и Китай имеют сложные отношения. С одной стороны, они являются мощными экономиками Азии, имеют значительный торговый оборот и сотрудничают в международных организациях, таких как БРИКС или ШОС. С другой - у них есть пограничные споры, которые приводили к вооруженным столкновениям. Также Индия обеспокоена ростом влияния Китая в Южной Азии и Индийском океане, а также поддержкой Пакистана со стороны Пекина.
Однако, похоже, что тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа сблизила Китай и Индию. В частности, китайский посол в Нью-Дели Сюй Фейхун заявлял, что Пекин "твердо будет стоять с Индией" против американских тарифов.
Как известно, в этом году Трамп ввел пошлины против Китая и Индии. В отношении Индии - из-за закупок российских энергоресурсов, что помогает Кремлю вести войну против Украины.