Китай становится на сторону Индии в торговой войне с США
Посол Китая в Нью-Дели Сюй Фейхун заявил, что Пекин "твердо будет стоять с Индией" против тарифов США. Это сигнал нового сближения двух соперников, которые еще вчера спорили за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Китай заявил о готовности встать на сторону Индии в конфликте с администрацией Дональда Трампа касательно пошлин на индийский экспорт. Это еще один знак того, что Пекин и Нью-Дели ищут общий язык, несмотря на давние территориальные споры.
"Соединенные Штаты ввели тарифы до 50% против Индии и даже пригрозили новыми. Китай категорически против этого", - подчеркнул посол КНР.
По его словам, Пекин "твердо будет стоять рядом с Индией для защиты многосторонней торговой системы во главе со Всемирной торговой организацией".
Переговоры по границе
Заявление прозвучало на фоне визита министра иностранных дел Китая Ван И в Индию - первой поездки за последние три года. Во время переговоров стороны согласились активизировать работу по демаркации спорной границы, которая годами оставалась источником напряжения.
Ожидаемая встреча Моди и Си Цзиньпина
Ожидается, что уже в этом месяце премьер-министр Нарендра Моди встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в китайском Тяньцзине во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первый визит Моди в Китай за семь лет.
Критика Вашингтона
Сюй Фэйхун жестко раскритиковал Вашингтон, обвинив его в использовании пошлин "как инструмента шантажа для выбивания выгодных условий".
"Перед такими действиями молчать или идти на компромисс означает лишь поощрять агрессора", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что страны Глобального Юга внимательно следят за шагами Китая и Индии, ведь от их партнерства зависит, смогут ли развивающиеся государства преодолеть нынешние экономические трудности.
Роль Китая в переговорах по Украине
Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп объявил о новом пакете экономического давления на Индию - дополнительные 25% пошлины. Причиной стали активные торговые контакты Дели с Москвой, несмотря на войну в Украине.
Американский президент объяснил свое решение тем, что Индия продолжает закупать российскую нефть, "несмотря на то, что украинцы гибнут от российской военной машины".
Стоит напомнить, что это уже второй удар по индийской экономике за последнее время: первые 25% пошлин Вашингтон ввел еще 1 августа. Поэтому новые тарифы стали надбавкой к уже действующим ограничениям.
В то же время сам указ предусматривает гибкость - Трамп оставил за собой право пересмотреть условия, если страна-адресат предпримет ответные шаги или покажет готовность к сотрудничеству с США в сфере безопасности и внешней политики.
На фоне таких решений заметно активизировалось сближение Индии с Китаем. Напомним, что именно Китай Москва хотела бы видеть среди гарантов безопасности для Украины. Однако президент Украины Владимир Зеленский буквально накануне объяснил, почему Китай не может быть включен в этот список.