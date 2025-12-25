У Пекіні заявили, що США "сіють розбрат" між Китаєм та Індією

"Нещодавній звіт Пентагону спотворює оборонну політику Китаю, сіє розбрат між Китаєм та іншими країнами та має на меті знайти привід для США увічнювати власну військову гегемонію", – заявив речник міністерства закордонних справ Лінь Цзянь.

Лінь зробив ці зауваження, коли його запитали про звіт, у якому йдеться, що Китай може використати послаблення напруженості з Індією, щоб заблокувати покращення зв'язків між Вашингтоном та Нью-Делі.

За словами спікера МЗС Китаю, Пекін хоче розвивати відносини з Індією "на шляху здорового та стабільного розвитку", додавши, що ситуація вздовж їхнього кордону загалом стабільна.