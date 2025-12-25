В Пекине заявили, что США "сеют раздор" между Китаем и Индией

Китай раскритиковал США за то, что Вашингтон якобы пытался навредить связям Пекина с Индией, и назвал такой подход "безответственным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам спикера МИД Китая, Пекин хочет развивать отношения с Индией "на пути здорового и стабильного развития", добавив, что ситуация вдоль их границы в целом стабильна.

Линь сделал эти замечания, когда его спросили об отчете, в котором говорится, что Китай может использовать ослабление напряженности с Индией, чтобы заблокировать улучшение связей между Вашингтоном и Нью-Дели.

"Недавний отчёт Пентагона искажает оборонную политику Китая, сеет раздор между Китаем и другими странами и имеет целью найти повод для США увековечить собственную военную гегемонию", - заявил представитель министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Что предшествовало

Отметим, что 31 августа премьер Индии Нарендра Моди встретился в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином. Си Цзиньпин во время встречи с Моди заявил, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.

Предполагается, что тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа сблизила Китай и Индию. Посол Китая в Нью-Дели Сюй Фейхун заявлял, что Пекин "твердо будет стоять с Индией" против американских тарифов. К тому же по данным СМИ Моди и Трамп серьезно поссорились.

Также в между странами возобновились октябрьские прямые авиарейсы после более чем пятилетней паузы. Улучшение отношений произошло на фоне того, что обе страны пострадали от торговой войны президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что китайские и индийские банки и нефтеперерабатывающие заводы принимают меры для выполнения санкций США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний.