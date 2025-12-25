ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Пекине заявили, что США "сеют раздор" между Китаем и Индией

Четверг 25 декабря 2025 12:54
UA EN RU
В Пекине заявили, что США "сеют раздор" между Китаем и Индией Фото: Линь Цзянь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай раскритиковал США за то, что Вашингтон якобы пытался навредить связям Пекина с Индией, и назвал такой подход "безответственным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Недавний отчёт Пентагона искажает оборонную политику Китая, сеет раздор между Китаем и другими странами и имеет целью найти повод для США увековечить собственную военную гегемонию", - заявил представитель министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Линь сделал эти замечания, когда его спросили об отчете, в котором говорится, что Китай может использовать ослабление напряженности с Индией, чтобы заблокировать улучшение связей между Вашингтоном и Нью-Дели.

По словам спикера МИД Китая, Пекин хочет развивать отношения с Индией "на пути здорового и стабильного развития", добавив, что ситуация вдоль их границы в целом стабильна.

Что предшествовало

Отметим, что 31 августа премьер Индии Нарендра Моди встретился в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином. Си Цзиньпин во время встречи с Моди заявил, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.

Предполагается, что тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа сблизила Китай и Индию. Посол Китая в Нью-Дели Сюй Фейхун заявлял, что Пекин "твердо будет стоять с Индией" против американских тарифов. К тому же по данным СМИ Моди и Трамп серьезно поссорились.

Также в между странами возобновились октябрьские прямые авиарейсы после более чем пятилетней паузы. Улучшение отношений произошло на фоне того, что обе страны пострадали от торговой войны президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что китайские и индийские банки и нефтеперерабатывающие заводы принимают меры для выполнения санкций США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Индия Соединенные Штаты Америки
Новости
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну