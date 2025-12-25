У Пекіні заявили, що США "сіють розбрат" між Китаєм та Індією
Китай розкритикував США за те, що Вашингтон нібито намагався зашкодити зв'язкам Пекіна з Індією, і назвав такий підхід "безвідповідальним".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Нещодавній звіт Пентагону спотворює оборонну політику Китаю, сіє розбрат між Китаєм та іншими країнами та має на меті знайти привід для США увічнювати власну військову гегемонію", – заявив речник міністерства закордонних справ Лінь Цзянь.
Лінь зробив ці зауваження, коли його запитали про звіт, у якому йдеться, що Китай може використати послаблення напруженості з Індією, щоб заблокувати покращення зв'язків між Вашингтоном та Нью-Делі.
За словами спікера МЗС Китаю, Пекін хоче розвивати відносини з Індією "на шляху здорового та стабільного розвитку", додавши, що ситуація вздовж їхнього кордону загалом стабільна.
Що передувало
Зазначимо, що 31 серпня прем'єр Індії Нарендра Моді зустрівся в Тяньцзіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Сі Цзіньпін під час зустрічі з Моді заявив, що дружба Китаю з Індією - це "правильний вибір" для обох націй.
Припускається, що тарифна політика адміністрації президента США Дональда Трампа зблизила Китай та Індію. Посол Китаю в Нью-Делі Сюй Фейхун заявляв, що Пекін "твердо стоятиме з Індією" проти американських тарифів. До того ж за даними ЗМІ Моді та Трамп серйозно посварилися.
Також у між країнами відновилися жовтні прямі авіарейси після більш ніж п'ятирічної паузи. Покращення відносин відбулося на тлі того, що обидві країни постраждали від торговельної війни президента США Дональда Трампа.
Раніше повідомлялось, що китайські та індійські банки та нафтопереробні заводи вживають заходів для виконання санкцій США щодо двох найбільших російських нафтових компаній.