Хаос на рельсах: "АТЕШ" вывели из строя железнодорожную ветку РФ на Запорожском направлении
Железная дорога оккупантов парализована. "АТЕШ" провел диверсию на важном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агент движения сопротивления "АТЕШ", который действует в тылу врага, устроил диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области.
Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.
Как сообщают в движении, в результате подрыва релейного шкафа была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение.
Из-за этого задержались поставки топлива и военных грузов, которые направлялись в Мелитополь - один из главных логистических центров оккупационных сил.
Задержки в поставках ресурсов могут критически повлиять на способность российских войск удерживать позиции на юге.
Прицельные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют нарушить логистику врага и создают хаос в его тылу.
Операции "АТЕШ"
В последнее время "АТЕШ" регулярно публикует данные о стратегических объектах РФ.
Напомним, партизаны "АТЕШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.
Также агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.
Кроме того, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.
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