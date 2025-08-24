Партизаны вывели из строя железнодорожную инфраструктуру на юге РФ (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Был уничтожен трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По данным "АТЭШ", именно по этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются воинские части и национальная гвардия РФ в регионе.

"Данная диверсия - это знак для путинского режима, что скоро наступит его конец. Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране. Все больше людей, которые не согласны с действиями действующей власти, присоединяются к нам", - отметили в "АТЭШ".