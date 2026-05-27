В партии канцлера Германии заговорили о его замене, - Bild
В правящей партии Германии внезапно заговорили о смене канцлера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таблоид Bild.
В ХДС говорят о замене Мерца
В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) - партии, которая входит в правящую коалицию Германии, - начали обсуждать возможную замену канцлера Фридриха Мерца.
По информации Bild, среди инсайдеров партии циркулирует сценарий смены главы правительства прямо во время каденции.
Как стало известно изданию, обсуждается:
- при каких обстоятельствах замена Мерца может стать реальным вариантом;
- кто именно должен вести с ним разговор в случае такого решения.
Конкретных имен возможных преемников издание не называет, однако подчеркивает: разговоры уже выходят за пределы неформальных кулуарных споров.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что канцлер Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС - то есть право участвовать в саммитах блока, но без права голоса. Это должен был быть промежуточный вариант между статусом кандидата и полноценным вступлением.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в ответ раскритиковал это предложение и назвал идею участия Украины в ЕС без права голоса "несправедливой".
Тем временем сам Зеленский настаивает, что присутствие Украины в Евросоюзе должно быть полноправным и призывает открыть все переговорные кластеры.