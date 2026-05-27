ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В партии канцлера Германии заговорили о его замене, - Bild

11:59 27.05.2026 Ср
2 мин
Какие сценарии рассматривает правящая партия?
aimg Елена Чупровская
В партии канцлера Германии заговорили о его замене, - Bild Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В правящей партии Германии внезапно заговорили о смене канцлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таблоид Bild.

Читайте также: В ЕС хотят ограничить право вето для новых членов из-за опыта Орбана, - The Guardian

В ХДС говорят о замене Мерца

В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) - партии, которая входит в правящую коалицию Германии, - начали обсуждать возможную замену канцлера Фридриха Мерца.

По информации Bild, среди инсайдеров партии циркулирует сценарий смены главы правительства прямо во время каденции.

Как стало известно изданию, обсуждается:

  • при каких обстоятельствах замена Мерца может стать реальным вариантом;
  • кто именно должен вести с ним разговор в случае такого решения.

Конкретных имен возможных преемников издание не называет, однако подчеркивает: разговоры уже выходят за пределы неформальных кулуарных споров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что канцлер Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС - то есть право участвовать в саммитах блока, но без права голоса. Это должен был быть промежуточный вариант между статусом кандидата и полноценным вступлением.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в ответ раскритиковал это предложение и назвал идею участия Украины в ЕС без права голоса "несправедливой".

Тем временем сам Зеленский настаивает, что присутствие Украины в Евросоюзе должно быть полноправным и призывает открыть все переговорные кластеры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Германия Фридрих Мерц
Новости
Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст