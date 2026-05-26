В ЕС хотят ограничить право вето для новых членов из-за опыта Орбана, - The Guardian

В ЕС обсуждают возможность временно лишать новые страны-члены права вето, чтобы избежать блокирования решений после будущего расширения Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания, Еврокомиссия и страны ЕС рассматривают вариант, при котором новые члены Союза - такие как Молдова и страны Западных Балкан - в течение определенного времени не будут иметь автоматического права вето в вопросах внешней политики и других сферах, где решения принимаются единогласно.

Речь идет, в частности, о возможности блокирования санкций, международных решений или налоговых изменений.

Идея стала особенно актуальной после опыта с Венгрией. В Брюсселе до сих пор вспоминают, как правительство Виктора Орбана блокировало ряд решений ЕС, в частности по помощи Украине.

По информации издания, временное ограничение права вето могут впервые применить к Черногории, которая сейчас является ближайшей к вступлению среди девяти официальных стран-кандидатов.

В этом месяце специальная техническая группа уже провела первое заседание по подготовке договора о вступлении Черногории в ЕС, что свидетельствует о переходе переговоров в финальную стадию после 14 лет переговоров.

Один из дипломатов ЕС отметил, что отсрочка права вето является одним из "конструктивных решений", которые рассматриваются в рамках процесса "креативного мышления" по расширению ЕС.

"Продолжается дискуссия о том, как обеспечить, чтобы масштабное расширение было выгодным как для стран-кандидатов, так и для самого ЕС. Идеи, связанные с внутренними реформами и различными аспектами договоров о присоединении, являются частью этого процесса", - добавил другой дипломат.

Впрочем, в ЕС признают, что такая идея является юридически противоречивой. Именно поэтому ограничение права вето рассматривают лишь как временный механизм, чтобы избежать создания "членов второго сорта".

В то же время в Брюсселе опасаются, что расширение без внутренних реформ может парализовать работу ЕС.

В Германии уже открыто говорят о необходимости изменить систему принятия решений в Союзе. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль ранее заявлял, что ЕС с 35 странами не сможет работать по старым правилам.

Среди стран-кандидатов Украина считается частным случаем из-за масштабов войны, огромных затрат на восстановление и геополитического значения для ЕС.

По оценкам Евросоюза, Украина технически может завершить процесс вступления примерно за четыре года, однако окончательное решение будет зависеть не только от реформ, но и от политической ситуации и возможного завершения войны.