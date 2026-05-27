У партії канцлера Німеччини заговорили про його заміну, - Bild

11:59 27.05.2026 Ср
2 хв
Які сценарії розглядає правляча партія?
aimg Олена Чупровська
У партії канцлера Німеччини заговорили про його заміну, - Bild Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
У правлячій партії Німеччини раптово заговорили про зміну канцлера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на таблоїд Bild.

У ХДС говорять про заміну Мерца

У керівництві Христиансько-демократичного союзу (ХДС) - партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, - почали обговорювати можливу заміну канцлера Фрідріха Мерца.

За інформацією Bild, серед інсайдерів партії циркулює сценарій зміни очільника уряду прямо під час каденції.

Як стало відомо виданню, обговорюється:

  • за яких обставин заміна Мерца може стати реальним варіантом;
  • хто саме має вести з ним розмову в разі такого рішення.

Конкретних імен можливих наступників видання не називає, однак підкреслює: розмови вже виходять за межі неформальних кулуарних суперечок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що канцлер Мерц запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС - тобто право брати участь у самітах блоку, але без права голосу. Це мав бути проміжний варіант між статусом кандидата та повноцінним вступом.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський у відповідь розкритикував цю пропозицію і назвав ідею участі України в ЄС без права голосу "несправедливою".

Тим часом сам Зеленський наполягає, що присутність України в Євросоюзі має бути повноправною і закликає відкрити всі переговорні кластери.

