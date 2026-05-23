Присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что присутствие Украины в Евросоюзе должно быть полноценным и полноправным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
По словам Зеленского, Украина продолжает активно вести дипломатическую работу с партнерами в ЕС, чтобы приблизить членство нашей страны в блоке.
"Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всех живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите имеет действительно глобальную роль", - сказал президент.
Он добавил, что "без Украины не может быть полноценного европейского проекта" и призвал открыть переговорные кластеры.
"Присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным - полноправным. Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах. Важно работать на 100% ради безопасности и ради наших людей", - резюмировал Владимир Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, на днях появилась информация о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой предоставить Украине специальный статус "ассоциированного члена" ЕС.
То есть предлагалось, чтобы украинские чиновники могли участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать на них.
В ответ на это Зеленский, согласно Reuters, направил письмо к руководству ЕС, в котором раскритиковал предложение Германии. Президент отверг "несправедливую" идею участия Украины в Евросоюзе без права голоса.