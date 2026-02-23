Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти

Главное:

Ассоциация прифронтовых городов и громад. Объединение во главе с Игорем Тереховым постепенно превращается в политическую площадку с общенациональными амбициями.

Объединение во главе с Игорем Тереховым постепенно превращается в политическую площадку с общенациональными амбициями. Новый политический проект. По словам собеседников РБК-Украина, на базе Ассоциации формируется партия, которая может принять участие в следующих парламентских выборах.

По словам собеседников РБК-Украина, на базе Ассоциации формируется партия, которая может принять участие в следующих парламентских выборах. Фактор центра. Участие представителей Кабмина и глав ОВА в мероприятиях Ассоциации свидетельствует о как минимум молчаливой поддержке проекта со стороны власти.

Участие представителей Кабмина и глав ОВА в мероприятиях Ассоциации свидетельствует о как минимум молчаливой поддержке проекта со стороны власти. Непубличные игроки. Главным политическим "идеологом" инициативы источники называют главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Главным политическим "идеологом" инициативы источники называют главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Борьба с Юг и Восток. Потенциальная партия может претендовать на часть избирателей с левоцентристскими настроениями, в том числе на тех, которые ранее голосовали за "Оппоблок" и ОПЗЖ.

Потенциальная партия может претендовать на часть избирателей с левоцентристскими настроениями, в том числе на тех, которые ранее голосовали за "Оппоблок" и ОПЗЖ. Ключевые вызовы. Проекту не хватает общенационального лидера, а сам целевой избиратель меняется из-за войны и массовой миграции.

Этой зимой разговоры о возможных выборах снова вышли на передний план украинской политики. На фоне регулярных, хоть и не слишком прорывных мирных переговоров, многочисленные инсайды, что вот-вот - и будет старт кампании, расшевелили ее потенциальных участников.

Кто-то начал разведку боем, выступив с острыми заявлениями и резонансными интервью. Другие - активизировали переговоры с возможными будущими союзниками. Третьи - выкраивают новые проекты с амбицией выйти на общенациональный уровень.

В августе прошлого года была создана Ассоциация прифронтовых городов и громад, в сентябре состоялся ее первый форум-презентация. Активность этой организации и круг связанных с ней фигур указывают на то, что ее амбиции выходят далеко за пределы площадки для взаимодействия местного самоуправления.

По словам почти десятка собеседников РБК-Украина, на базе Ассоциации уже начинает формироваться политический проект, который может принять участие в одних из следующих общенациональных выборов.

Что известно об Ассоциации

Согласно сайту самой Ассоциации, это - "всеукраинская платформа, призванная усилить взаимодействие органов местного самоуправления прифронтовых территорий для защиты людей и обеспечения развития общин, которые ежедневно держат удар войны". Во главе организации - мэр Харькова Игорь Терехов, хотя рядом с ним, посмотрев на медиаресурсы Ассоциации, есть еще один "фронтмен" - глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Отдельные обращения прифронтовых регионов дают точечные решения. Один консолидированный голос к Правительству или центру - системные. Поэтому это логичный шаг создать такой механизм взаимодействия. Мое участие в работе Ассоциации - это обмен опытом. То, что сработало на Николаевщине - отдаю коллегам. То, что эффективно работает в других громадах - беру нам в работу. Для этого и нужна отдельная платформа, чтобы быстро обмениваться решениями и не изобретать велосипед", - описал Ким в комментарии РБК-Украина свою роль в Ассоциации.

Терехов и Ким на первом форуме Ассоциации (фото: Facebook АПМГ)

Сейчас в нее вошла часть общин из десяти областей, в частности все общины Харьковщины. К организации присоединились и такие облцентры, как Запорожье, Сумы и Херсон. В то же время городская община Николаева во главе с мэром Александром Сенкевичем к Ассоциации не присоединилась, хотя он и присутствовал (по меньшей мере) на одном форуме объединения, который проходил в его городе.

Днепр под руководством Бориса Филатова остался в стороне - мэрия города проигнорировала форум, проходивший в их облцентре. Зато к объединению присоединился Кривой Рог, руководители которого уже неоднократно участвовали в мероприятиях АПМГ.

Интересно, что Терехов, став главой Ассоциации, начал комментировать тему мобилизации, поддержку ВПО, налоги и даже экономический форум в Давосе. В информпространстве стало заметно больше и Виталия Кима, хотя некоторое время до этого он избегал чрезмерной медийной активности.

"Ассоциации удалось добиться возвращения дополнительных 4% НДФЛ в местные бюджеты. Правительство запустило программу помощи прифронтовым территориям. Сейчас АПМГ добивается решения вопроса с финансированием зарплат социальных работников и учителей, которые были перенесены на местные бюджеты без надлежащего финансирования", - говорит изданию собеседник в окружении Терехова.

В этих инициативах Ассоциации оказывает поддержку глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, который присутствовал по крайней мере на двух мероприятиях Ассоциации. В последние месяцы в своей риторике он и сам все чаще касается социальных проблем.

"На уровне центральной власти Украины должно быть как можно больше государственников, людей дела. Я несомненно отношу к ним Игоря Терехова и Виталия Кима. Я не являюсь представителем органов местного самоуправления и поэтому даже теоретически не могу входить в эту Ассоциацию. Поэтому со своей стороны я могу только любой Ассоциации, в том числе - прифронтовых городов и громад - пообещать полное содействие в решении их уставных вопросов", - прокомментировал РБК-Украина свою причастность к АПМГ Гетманцев.

Стоит отметить, что и Ким, и в окружении Терехова сейчас акцентируют на том, что Ассоциация прифронтовых городов и громад - это не политический проект.

"Ее членами являются громады - крупных городов, сел, поселков. Их возглавляют представители различных политических сил. Сейчас они объединились и работают вместе поскольку имеют общий интерес - помочь своим общинам с государственным финансированием, привлечением международных доноров. То есть это очень практично. Это, конечно, о политике, но совсем не о выборах. И точно не об оппозиции", - утверждает источник, близкий к мэру Харькова.

По его словам, каждый из руководителей 300 громад, которые сейчас являются членами Ассоциации, будет самостоятельно решать, как и с кем идти на выборы.

Украинская политическая практика показывает: масштабные инициативы с участием региональных элит редко разворачиваются без ведома центра. И то, что мероприятия Ассоциации регулярно посещают представители Кабмина и руководители ОВА из президентской вертикали, свидетельствует как минимум об отсутствии сопротивления со стороны команды власти - а скорее о ее содействии.

Форумы Ассоциации регулярно посещают члены Кабмина и главы ОВА (фото: Facebook АПМГ)

Главным политическим "архитектором" этого проекта, по словам шести собеседников издания, является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. И Ким, и Гетманцев считаются близкими к нему людьми.

Политическое измерение

"Сейчас этот проект - как проба боем. Думаю, изначально Ассоциация была задумана как инструмент усиления самого Арахамии внутри, в противовес Ермаку. Однако в целом этот проект можно развернуть как угодно - и как сателлита нынешней партии власти, и в оппозицию. Но как я вижу, эта будущая партия точно рассчитана на вхождение в коалицию. Более того, я думаю, что след Арахамии мы увидим не в одном проекте", - рассуждает один из информированных собеседников издания.

Подобные политические конструкции уже реализовывались при содействии Банковой времен Петра Порошенко - партия "Наш край", объединившая ряд представителей региональных элит и выполнявшая роль управляемого политического сателлита власти. Некоторые видят в новом проекте прямую конкуренцию партии УДАР Виталия Кличко и "Пропозиции" Бориса Филатова, которые оппозиционны к действующей власти.

"Пока это стартап, хорошая идея. Но она сейчас не настолько управляемая и скоординированная, как был когда-то "Наш край". Таким проектом же надо заниматься системно. А у Арахамии не хватает времени охватить все сразу и одновременно. Если же говорить, будет ли это партия Арахамии - сам он там не появится, он будет идти с партией президента", - рассказал другой информированный источник.

"Хедлайнер" Ассоциации - Игорь Терехов - пытается позиционировать себя не провластным, но не слишком оппозиционным. Он публично осторожно критикует Кабмин, а еще больше - Верховную Раду.

"Был момент, когда у президента и премьера начали уже возникать вопросы "а что это такое, что он делает"? Терехов тогда немного перегибал с оппозиционностью. Но с тех пор он стал уже более умеренно выступать, и сейчас в основном выбрал себе жертвой парламент. Но Терехов сам по себе очень предан начальству. Видимо, так сложилось еще со времен его работы под руководством Кернеса. А Ким в принципе не может сильно критиковать, потому что он же глава ОВА - это прямая президентская вертикаль", - делится мыслями один из источников.

Три собеседника издания также утверждают, что ключевым спонсором создания нового проекта является экс-нардеп от бывшей "Оппозиционной платформы - За жизнь", родом из Харькова, Игорь Абрамович. В то же время еще один информированный собеседник в Раде говорит, что пока он не привлечен к финансированию проекта, однако не исключает этого в будущем.

Ряд источников в парламенте ранее утверждал, что Игорь Абрамович в 2019 году был включен в список ОПЗЖ по квоте Вадима Рабиновича. В 2022 году журналисты УП писали, что после начала полномасштабного вторжения Абрамович поселился на Лазурном побережье Франции.

Инфографика РБК-Украина: Публичные лица Ассоциации прифронтовых городов и общин - Терехов и Ким, региональная карта членов Ассоциации и ее возможные связи с другими политиками

В первые недели большой войны из партии и фракции ОПЗЖ в ВР вышел ряд нардепов, среди них - и Абрамович. Впоследствии они создали в парламенте группу "Восстановление Украины". Другая часть бывшего ОПЗЖ решила лишить "отступников" мандатов. Абрамович судился против такого решения, однако в феврале 2023 года самостоятельно сложил полномочия нардепа. Тогда Арахамия отметил, что Абрамович имел "проукраинскую позицию и никогда не ассоциировался у него с идеологией ОПЗЖ".

"Достаточно взглянуть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, - свой среди чужих в тылу пятой колонны. А созданная им депутатская группа "Восстановление Украины", которая последовательно поддерживает все важные для будущего страны и отпора агрессору законодательные решения, в самые тяжелые месяцы войны только укрепила устойчивость нашего парламента перед внешним агрессором", - написал в соцсетях Арахамия.

Похожие характеристики Абрамовичу давал и Терехов, назвав его "белой вороной" во фракции ОПЗЖ и "человеком, которого от большинства его коллег отличала четкая проукраинская позиция". В посте от 6 февраля 2023 года мэр Харькова назвал экс-нардепа своим другом, указав, что поддерживает его решение о сложении мандата. По словам Терехова, Абрамович помогал его городу с первого дня широкомасштабной войны.

Что говорят о политпроекте в самой Ассоциации

Виталий Ким - одно из публичных лиц Ассоциации - на вопрос о ее будущем ответил, что "любые разговоры о политических проектах - это скорее интерпретации или обобщения".

"... Я не обязан во всем соглашаться с позицией Ассоциации - ни в отдельных публичных заявлениях, ни в подходах к отдельным темам. Потому что это нормальный рабочий процесс. Главное - результат, а он уже есть", - сказал глава Николаевской ОВА.

Комментируя свои же политические перспективы, он отметил, что думать о гипотетических выборах - сейчас не время и к этой теме можно будет возвращаться уже после мира. При этом он уточнил, что не исключает свое участие в политике в будущем.

"Если будет такая задача и буду иметь реальные полномочия. В любом случае политическую деятельность я буду рассматривать исключительно как инструмент для создания реальных механизмов развития Николаевщины, прифронтовых территорий и страны в целом", - добавил Ким.

Другой собеседник, близкий к Терехову, убеждает: хоть идея создания политпроекта на базе Ассоциации и "витает в воздухе", решения по оформлению партии нет.

"Очевидно, что Ассоциацию и активность Терехова и Кима начали замечать. Пошли разговоры о создании при участии лидеров Ассоциации нового политического проекта. В адрес лидеров поступают немало обращений от общин, граждан, предпринимателей. Социологи начали измерять электоральный потенциал, эксперты оценивают политические перспективы, в частности, называют фамилии потенциальных участников", - комментирует собеседник.

"Громкие фамилии", которые появляются в контексте Ассоциации, он называет "не более чем догадками экспертов, в основном ошибочными". Также в окружении Терехова говорят, что связывать Арахамию с этим проектом неуместно, ведь он "остается в команде президента".

"Если в целом говорить, то, учитывая продолжение войны, выводить вопрос создания партии на повестку дня, сейчас видится лидерами Ассоциации преждевременным. Появится ли идея партии на повестке дня и будет ли сформирован новый политический тандем, можно ожидать только после завершения войны. Сейчас о фамилиях участников, симпатиков, конкурентов и избирательных списков говорить очень преждевременно", - уточнил собеседник, близкий к мэру Харькова.

Какие шансы и вызовы для будущего политического проекта

Из декабрьского опроса компании SOCIS следует, что в случае проведения выборов в Раду первое место может взять условная партия Валерия Залужного с примерно 21%, на втором - "Слуга народа" с 12% (от всех респондентов, включая тех, кто не определился или не будет участвовать в выборах). Другие закрытые социсследования, с результатами которых ознакомилось РБК-Украина, дают примерно похожие показатели - в сумме эти две политсилы набирают в пределах 35%.

Остальное - делится между условно "старыми" партиями - "Евросолидарность", "Батькивщина", переходит к потенциально новым политсилам, которые социологические компании уже начали тестировать в опросах. И наряду с ними есть большой сегмент избирателей, которые пока не имеют очевидного политического представительства.

"Есть очень существенная доля избирателей - где-то до 20%, которая когда-то голосовала за условный бело-голубой лагерь - "Оппоблок", ОПЗЖ и тому подобное. То есть это большое поле, с которым стоит работать", - говорит один из источников издания, уточнив, что именно за этого избирателя сможет побороться будущий проект Терехова и Кима.

Речь идет прежде всего об электорате юга и востока страны, который традиционно тяготел к социально-патерналистским настроениям. В то же время другой собеседник издания утверждает, что будущий политпроект не планирует концентрироваться исключительно на нише бывшего ОПЗЖ, а хотел бы зайти на более широкое - левоцентристское поле. Источники издания по-разному оценивают масштаб этого поля, однако сходятся в том, что оно точно значительное.

"Эту нишу, возможно, попытается частично удержать Бойко, если пойдет на выборы, за эту нишу будет бороться Разумков. Почему же на это поле не завести в противовес другой, новый, альтернативный проект, который будет лоялен к нынешней партии власти?" - описывает логику создания политпроекта на базе Ассоциации другой информированный источник издания.

Некоторые из опрошенных политиков более скептически оценивают шансы такой партии, обращая внимание, что предыдущие попытки сформировать что-то вроде партии мэров или региональных элит не дали больших результатов. На выборы 2019 года бывший "Оппоблок" шел, объединив в своей первой десятке популярных мэров облцентров - тогда им не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Есть и другой пример "Наш край" - на местных выборах 2015 года они фактически заняли третье место, перетянув часть избирателей "Оппоблока".

"Сейчас есть такие сценарии. Этот проект пойдет на общенациональные выборы в Раду параллельно от "Слуги народа". И уже дальше в парламенте можно будет сшивать из этого какую-то коалиционную конфигурацию. Другой вариант - если вернут партийные блоки, то, возможно, партия Зе и этот проект Терехова и Кима пойдут вместе в составе такого блока, куда могут войти и другие меньшие политсилы", - рассказал один из собеседников, пояснив, что выбор сценария будет зависеть от того, на какой рейтинг будет претендовать новая политсила.



Соцопросы пока дают потенциальному проекту Терехова и Кима до 4% (фото: Facebook АПМГ)

В уже упомянутом исследовании SOCIS условная партия мэров во главе с Тереховым и Кимом могла бы набрать 2,8% от всех респондентов и 4% - от тех, кто определился и пойдет на выборы. Опрошенные собеседники издания сходятся во мнении, что сейчас у такого протопартийного проекта есть две проблемы, которые могут мешать ее росту. Одна из них - отсутствие общенационального лидера.

Терехова по большей части хвалят харьковчане за хозяйственные качества. Недавно после серии критических перебоев со светом и теплом в Киеве в соцсетях стихийно начали противопоставлять его Харькову. Хотя это сравнение и было несколько упрощено, учитывая то, что на тот момент энергетику в столице россияне разрушали в разы прицельнее.

Ким многими воспринимается как глава ОВА, чьи видеообращения в начале войны были "успокаивающим", помогая бороться с отчаянием и страхом. Несмотря на то, что в различных исследованиях они действительно среди самых популярных региональных лидеров, они все еще остаются локальными политическими игроками.

"Там уже происходит некое тестирование лиц. По этой же причине на форумы приглашают Гетманцева, Шмыгаля и других и смотрят, как это отзывается у людей. Возможно, на эту роль бы подошел Бужанский, но он пока стоит в стороне", - говорит один из информированных собеседников РБК-Украина.

Вторая - не меньшая проблема такого проекта - избиратели. Жители прифронтовых территорий с начала большой войны в значительной массе своей перемещаются в центральные и западные области, еще кто-то - за границу. Поэтому целевого избирателя такого проекта становится объективно меньше.

"Электорат с началом войны очень перемешался. Больше нет такого разделения, которое было когда-то - запад - правый, восток - левый. Партия Юга и Востока не сработает именно по той причине, что их потенциальных избирателей становится меньше. Если они хотят стать общенациональной партией - им надо расширять свою географию, привлекая и другие области - не только прифронтовые", - рассуждает один из информированных собеседников издания.

Сегодня проект под названием Ассоциация прифронтовых городов и громад выглядит скорее как политическая заявка на будущее, чем как готовая общенациональная партия.

Война продолжает откладывать выборы и одновременно уже меняет саму конфигурацию украинской политики: старые электоральные ниши остаются, но их носители исчезают или трансформируются.

Поэтому появление новых проектов сегодня больше свидетельствует не о старте кампании, а о подготовке к политической реальности после войны - когда борьба будет идти уже не только за власть, но и за перераспределение избирателя, который за эти годы изменился вместе со страной.

РБК-Украина до выхода материала не получило официальные комментарии Игоря Терехова, Давида Арахамии и Игоря Абрамовича. Издание готово добавить их ответы и позицию.

