Без шлейфа РФ: в Раде придумали, как отсеять симпатиков Кремля на следующих выборах

В Верховной Раде предлагают обязать кандидатов на послевоенных выборах декларировать сотрудничество с РФ с 2014 года и предусмотреть возможность отказа в регистрации за сокрытие таких фактов.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила глава подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий Тамила Ташева во время заседания рабочей группы ВР.

По словам Ташевой, в Украине сейчас готовят радикальные изменения в избирательное законодательство, чтобы в будущем не допустить к власти лиц, которые помогали агрессору.

Речь идет об обязательном декларировании сотрудничества с Россией для всех, кто захочет баллотироваться на послевоенных выборах.

Декларация о сотрудничестве: что придется открыть

По предложению законотворцев, каждый кандидат будет обязан официально задекларировать факты своего взаимодействия со страной-агрессором, начиная с марта 2014 года. Это станет обязательным условием для регистрации в ЦИК.

Под обязательное декларирование подпадают:

Финансы: получение денег на выборы от РФ или подконтрольных ей структур;

Бизнес: хозяйственная деятельность в России или в пользу оккупационных администраций;

Сотрудничество: работа в органах оккупантов, участие в парамилитарных формированиях или помощь вражеской армии;

Пропаганда: работа в СМИ агрессора и публичные призывы к легитимизации оккупации;

Политическое прошлое: избрание от запрещенных в Украине партий.

Механизм наказания за ложь

При этом просто "забыть" о своем российском паспорте или бизнесе в Крыму не удастся. Если кандидат скроет факты сотрудничества, Минюст через специальную межведомственную комиссию сможет обратиться в суд.

"Если факт сокрытия подтвердится - ЦИК немедленно отменяет регистрацию такого "политика", - отметила Ташева.

Кому точно закроют путь в политику

Законотворцы предлагают четкие основания для отказа в регистрации:

Судимость за умышленные преступления или международные преступления (геноцид, военные преступления). Статус подозреваемого по делам о международных преступлениях. Доказанный факт финансовой поддержки избирательной кампании со стороны России.

Дискуссии вокруг презумпции невиновности

Тамила Ташева признает: ограничение права быть избранным это одна из самых чувствительных тем. Члены подгруппы отмечают, что критерии "сотрудничества" должны быть юридически безупречными.

Важно отделить тех, кто был вынужден выживать в оккупации, от тех, кто сознательно работал на уничтожение украинской государственности.