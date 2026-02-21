ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Без шлейфа РФ: в Раде придумали, как отсеять симпатиков Кремля на следующих выборах

Суббота 21 февраля 2026 07:15
UA EN RU
Без шлейфа РФ: в Раде придумали, как отсеять симпатиков Кремля на следующих выборах Иллюстративное фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Верховной Раде предлагают обязать кандидатов на послевоенных выборах декларировать сотрудничество с РФ с 2014 года и предусмотреть возможность отказа в регистрации за сокрытие таких фактов.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила глава подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий Тамила Ташева во время заседания рабочей группы ВР.

Читайте также: Зеленский: 90% украинцев против выборов во время войны, потому что это - ужасно

По словам Ташевой, в Украине сейчас готовят радикальные изменения в избирательное законодательство, чтобы в будущем не допустить к власти лиц, которые помогали агрессору.

Речь идет об обязательном декларировании сотрудничества с Россией для всех, кто захочет баллотироваться на послевоенных выборах.

Декларация о сотрудничестве: что придется открыть

По предложению законотворцев, каждый кандидат будет обязан официально задекларировать факты своего взаимодействия со страной-агрессором, начиная с марта 2014 года. Это станет обязательным условием для регистрации в ЦИК.

Под обязательное декларирование подпадают:

  • Финансы: получение денег на выборы от РФ или подконтрольных ей структур;

  • Бизнес: хозяйственная деятельность в России или в пользу оккупационных администраций;

  • Сотрудничество: работа в органах оккупантов, участие в парамилитарных формированиях или помощь вражеской армии;

  • Пропаганда: работа в СМИ агрессора и публичные призывы к легитимизации оккупации;

  • Политическое прошлое: избрание от запрещенных в Украине партий.

Механизм наказания за ложь

При этом просто "забыть" о своем российском паспорте или бизнесе в Крыму не удастся. Если кандидат скроет факты сотрудничества, Минюст через специальную межведомственную комиссию сможет обратиться в суд.

"Если факт сокрытия подтвердится - ЦИК немедленно отменяет регистрацию такого "политика", - отметила Ташева.

Кому точно закроют путь в политику

Законотворцы предлагают четкие основания для отказа в регистрации:

  1. Судимость за умышленные преступления или международные преступления (геноцид, военные преступления).

  2. Статус подозреваемого по делам о международных преступлениях.

  3. Доказанный факт финансовой поддержки избирательной кампании со стороны России.

Дискуссии вокруг презумпции невиновности

Тамила Ташева признает: ограничение права быть избранным это одна из самых чувствительных тем. Члены подгруппы отмечают, что критерии "сотрудничества" должны быть юридически безупречными.

Важно отделить тех, кто был вынужден выживать в оккупации, от тех, кто сознательно работал на уничтожение украинской государственности.

Проведение выборов в Украине

Напомним, что Россия заявила о готовности обеспечить режим тишины в день возможного голосования в Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.

При этом издания The Economist и Financial Times со ссылкой на собственные источники писали, что президентские выборы в Украине якобы могут состояться в 2026 году, возможно, уже в мае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Выборы в Украине Депутати
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"