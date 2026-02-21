Без шлейфа РФ: в Раде придумали, как отсеять симпатиков Кремля на следующих выборах
В Верховной Раде предлагают обязать кандидатов на послевоенных выборах декларировать сотрудничество с РФ с 2014 года и предусмотреть возможность отказа в регистрации за сокрытие таких фактов.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила глава подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий Тамила Ташева во время заседания рабочей группы ВР.
Читайте также: Зеленский: 90% украинцев против выборов во время войны, потому что это - ужасно
По словам Ташевой, в Украине сейчас готовят радикальные изменения в избирательное законодательство, чтобы в будущем не допустить к власти лиц, которые помогали агрессору.
Речь идет об обязательном декларировании сотрудничества с Россией для всех, кто захочет баллотироваться на послевоенных выборах.
Декларация о сотрудничестве: что придется открыть
По предложению законотворцев, каждый кандидат будет обязан официально задекларировать факты своего взаимодействия со страной-агрессором, начиная с марта 2014 года. Это станет обязательным условием для регистрации в ЦИК.
Под обязательное декларирование подпадают:
-
Финансы: получение денег на выборы от РФ или подконтрольных ей структур;
-
Бизнес: хозяйственная деятельность в России или в пользу оккупационных администраций;
-
Сотрудничество: работа в органах оккупантов, участие в парамилитарных формированиях или помощь вражеской армии;
-
Пропаганда: работа в СМИ агрессора и публичные призывы к легитимизации оккупации;
-
Политическое прошлое: избрание от запрещенных в Украине партий.
Механизм наказания за ложь
При этом просто "забыть" о своем российском паспорте или бизнесе в Крыму не удастся. Если кандидат скроет факты сотрудничества, Минюст через специальную межведомственную комиссию сможет обратиться в суд.
"Если факт сокрытия подтвердится - ЦИК немедленно отменяет регистрацию такого "политика", - отметила Ташева.
Кому точно закроют путь в политику
Законотворцы предлагают четкие основания для отказа в регистрации:
-
Судимость за умышленные преступления или международные преступления (геноцид, военные преступления).
-
Статус подозреваемого по делам о международных преступлениях.
-
Доказанный факт финансовой поддержки избирательной кампании со стороны России.
Дискуссии вокруг презумпции невиновности
Тамила Ташева признает: ограничение права быть избранным это одна из самых чувствительных тем. Члены подгруппы отмечают, что критерии "сотрудничества" должны быть юридически безупречными.
Важно отделить тех, кто был вынужден выживать в оккупации, от тех, кто сознательно работал на уничтожение украинской государственности.
Проведение выборов в Украине
Напомним, что Россия заявила о готовности обеспечить режим тишины в день возможного голосования в Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.
При этом издания The Economist и Financial Times со ссылкой на собственные источники писали, что президентские выборы в Украине якобы могут состояться в 2026 году, возможно, уже в мае.