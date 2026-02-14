ua en ru
Возможно ли провести выборы в Украине в мае: что говорит Вениславский

Суббота 14 февраля 2026 09:24
Возможно ли провести выборы в Украине в мае: что говорит Вениславский Фото: Федор Вениславский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Невозможно успеть подготовить проведение выборов президента в Украине до мая этого года, как того требуют США.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Читайте также: Сложный выбор Зеленского: почему Белый дом торопит Украину с выборами в разгар войны

"Я оцениваю как крайне маловероятную возможность проведения выборов в мае. Потому что на сегодняшний день закона и даже проекта, точно согласованного в рабочей группе, который бы можно было рассматривать в парламенте, нет об особенностях проведения таких выборов. Если он появится, то точно не раньше где-то там марта", - сказал Вениславский.

По его словам, для того, чтобы рассмотреть законопроект, есть парламентские процедуры, а это займет еще несколько недель. Соответственно, если он не вступит в силу в середине марта или в конце марта, то надо еще иметь не менее 90 дней для того, чтобы провести выборы.

"То есть на май с соблюдением всех процедур это крайне маловероятно", - подытожил нардеп.

В то же время Вениславский считает возможным проведение выборов президента одновременно с референдумом в случае введения определенных законодательных изменений.

"Если оценивать закон Украины о всеукраинском референдуме, то и Избирательный кодекс запрещает проводить одновременно выборы с референдумом, потому что есть определенные риски и так далее. Но с точки зрения юридической, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме", - отметил он.

По словам нардепа, это не очень долгая процедура. Это возможно сделать в течение месяца.

"И тогда гипотетически возможно провести и выборы, и референдум. Но еще раз подчеркну, на референдуме, который назначает Верховная Рада, решается исключительно вопрос изменения территории Украины статья 73 Конституции Украины", - добавил он.

Слухи о выборах в Украине в мае

Напомним, на днях издание Financial Times написало о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может объявить дату выборов и референдума по мирному плану США 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения россиян.

По данным издания, США якобы требуют, чтобы выборы и референдум в Украине состоялись до 15 мая.

При этом источник РБК-Украина в окружении украинского президента отметил, что для того, чтобы объявлять дату выборов, нужна безопасность.

Сам Зеленский заявил, что для Украины 24 февраля - это особая дата. Сделать объявление о выборах в годовщину полномасштабного вторжения РФ - это глупая идея.

