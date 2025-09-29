Германия озвучила сроки передачи Украине двух систем Patriot
Германия готовится передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot. Их поставка должна состояться до конца 2025 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время Варшавского форума по безопасности.
По словам министра, недавние массированные атаки России, во время которых было выпущено более 580 дронов и более 40 ракет, подтвердили необходимость дальнейшего усиления украинской ПВО.
"И именно этим мы занимаемся", - сказал он.
Писториус напомнил, что Берлин уже передал Киеву три системы Patriot. Новые две установки планируют передать до конца 2025 года.
"До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", - уточнил министр.
Системы ПВО для Украины
Напомним, ранее Германия уже объявила о начале передачи Украине двух новых систем Patriot.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов предоставить Украине два комплекса Patriot, но лишь при условии оперативной замены оборудования.
Еще 1 августа Германия объявила о передаче этих систем. На первом этапе планируется поставка пусковых установок, а уже через 2-3 месяца - остальных составляющих комплексов.
Кроме того, Норвегия выделила около 700 млн долларов на поддержку украинской ПВО Patriot.