Германия озвучила сроки передачи Украине двух систем Patriot

Германия готовится передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot. Их поставка должна состояться до конца 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время Варшавского форума по безопасности.

По словам министра, недавние массированные атаки России, во время которых было выпущено более 580 дронов и более 40 ракет, подтвердили необходимость дальнейшего усиления украинской ПВО.

"И именно этим мы занимаемся", - сказал он.

Писториус напомнил, что Берлин уже передал Киеву три системы Patriot. Новые две установки планируют передать до конца 2025 года.

"До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", - уточнил министр.