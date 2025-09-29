Пентагон хочет удвоить производство ракет для возможной войны с Китаем, - WSJ

Пентагон планирует значительно увеличить производство ракет и боевых средств, чтобы подготовиться к возможному вооруженному столкновению с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, удвоение производства является частью усилий США по укреплению оборонного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военные и оборонные подрядчики рассматривают необходимость масштабного расширения производственных мощностей, модернизации заводов и наращивания цепочек поставок.

Одной из ключевых проблем является разрыв между текущей производственной способностью и требованиями к количеству боеприпасов и ракет, которые могут быть востребованы в крупном конфликте.

Увеличение производства ракет также подразумевает привлечение ресурсов из частного сектора, ускорение лицензирования и снятие бюрократических преград для оборонной промышленности.

При этом в Пентагоне осознают риски - необходимость балансировать инвестиции, обеспечить надежность поставок и избежать логистических узких мест.