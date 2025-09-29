ua en ru
Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий: список

Венгрия, Понедельник 29 сентября 2025 15:31
Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий: список Фото: Гергели Гуляш, министр канцелярии премьер-министра Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий. Будапешт пошел на этот шаг в ответ на запрет Украиной двух пророссийских венгерских изданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляша в Facebook.

Он написал, что Украина заблокировала венгерские новостные сайты Origo и Demokrata. По его словам, это произошло, поскольку "они осмелились критически высказываться относительно политики санкций против России, военной поддержки Украины, а также осмелились изобразить Евросоюз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации".

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", - подчеркнул Гуляш.

Это касается следующих изданий:

  1. tsn.ua
  2. oboz.ua
  3. anons-zak.com.ua
  4. ungvar.uz.ua
  5. zakarpattya.net.ua
  6. pravda.com.ua
  7. hromadske.ua
  8. nv.ua
  9. lb.ua
  10. insiderinfo.com.ua
  11. uaonline.com.ua
  12. eurointegration.com.ua

"А если кто-то хочет цензуры, то лучше было бы ограничить вмешательство Сороса и его соратников во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободное выражение мнений по этому поводу", - говорится в публикации Гуляша.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что разведывательный дрон Венгрии летал над Закарпатьем и выискивал места расположения оборонной промышленности. Генштаб ВСУ продемонстрировал доказательства нарушения воздушного пространства Украины.

В ответ на это министерство обороны Венгрии начало врать, что венгерские дроны якобы не летали над Украиной и никаких нарушений не было.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский пообещал значительно более жесткий ответ Украины в следующий раз на такую провокацию. Он подчеркнул, что Венгрия делает "очень опасные вещи, прежде всего для себя".

