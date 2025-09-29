Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий: список
Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий. Будапешт пошел на этот шаг в ответ на запрет Украиной двух пророссийских венгерских изданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляша в Facebook.
Он написал, что Украина заблокировала венгерские новостные сайты Origo и Demokrata. По его словам, это произошло, поскольку "они осмелились критически высказываться относительно политики санкций против России, военной поддержки Украины, а также осмелились изобразить Евросоюз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации".
"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", - подчеркнул Гуляш.
Это касается следующих изданий:
- tsn.ua
- oboz.ua
- anons-zak.com.ua
- ungvar.uz.ua
- zakarpattya.net.ua
- pravda.com.ua
- hromadske.ua
- nv.ua
- lb.ua
- insiderinfo.com.ua
- uaonline.com.ua
- eurointegration.com.ua
"А если кто-то хочет цензуры, то лучше было бы ограничить вмешательство Сороса и его соратников во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободное выражение мнений по этому поводу", - говорится в публикации Гуляша.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что разведывательный дрон Венгрии летал над Закарпатьем и выискивал места расположения оборонной промышленности. Генштаб ВСУ продемонстрировал доказательства нарушения воздушного пространства Украины.
В ответ на это министерство обороны Венгрии начало врать, что венгерские дроны якобы не летали над Украиной и никаких нарушений не было.
Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский пообещал значительно более жесткий ответ Украины в следующий раз на такую провокацию. Он подчеркнул, что Венгрия делает "очень опасные вещи, прежде всего для себя".