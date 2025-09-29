ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Партия Санду победила на выборах в Молдове: какая реакция Украины и мира

Молдова, Понедельник 29 сентября 2025 11:59
UA EN RU
Партия Санду победила на выборах в Молдове: какая реакция Украины и мира Фото: Майя Санду (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись парламентские выборы. Сейчас уже известно, что победу, со значительным отрывом, одержала партия "Действие и солидарность" (PAS - ред.) президента Майи Санду.

РБК-Украина рассказывает, как в мире реагируют на результаты выборов в Молдове.

Результаты выборов

ЦИК обработала 99,91% протоколов - это около 1,5 млн бюллетеней. Электоральный порог проходят 5 партий и блоков.
Партия Санду победила на выборах в Молдове: какая реакция Украины и мира

"Действие и солидарность" (PAS - ред.) с результатом 50,16% голосов. На втором месте - Патриотический блок, за который проголосовали 24,19% избирателей.

Блок "Альтернатива" получил 7,97% голосов. Кроме него, в парламент могут пройти "Наша партия" с результатом 6,2% и партия "Демократия дома" - набрала 5,62%.
Партия Санду победила на выборах в Молдове: какая реакция Украины и мира

Реакция Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже провел разговор с председателем парламента Республики Молдова Игорем Гросу.

"Прежде всего поздравил его с убедительной победой демократических и европейских сил на парламентских выборах. Это четкий выбор народа Молдовы - за демократию, свободу и европейское будущее. Попытки Путина навязать другой сценарий потерпели поражение", - написал Стефанчук.

Он также пригласил Гросу посетить Украину, чтобы углубить сотрудничество стран уже в двустороннем формате.

Зеленский

Как пишет The Guardian, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме по безопасности также отреагировал на выборы в Молдове.

"Россия не смогла дестабилизировать Молдову, и ее подрывное влияние не будет распространяться дальше на Европу", - сказал он.

По его словам, Россия не смогла дестабилизировать Молдову, даже потратив огромные ресурсы на подрыв ее стабильности и коррупцию всех, кого только могла

Реакция мира

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила проевропейское правительство Молдовы с переизбранием.

"Молдова, вы сделали это снова. Ни одна попытка посеять страх или раскол не может нарушить вашу решимость. Вы четко дали понять свой выбор: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем стоять с вами на каждом шагу. Будущее за вами", - написала она.

Президент Европейского Совета Антониу Коста присоединился к поздравлениям, отметив что результаты выборов - это четкое сообщение народу Молдовы.

"Народ Молдовы высказался, и их сообщение является громким и четким. Они выбрали демократию, реформы и европейское будущее, перед лицом давления и вмешательства со стороны России. ЕС стоит с Молдовой. Каждый шаг путь", - написал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что доволен результатом и что "воля молдавского народа победила".

"Несмотря на препятствия и давление, волеизъявление молдавского народа победило. Франция поддерживает Молдову в ее стремлении к европейским устремлениям и свободе и суверенитету", - заявил он.

Подробно о том, как прошли выборы и что теперь ждет Санду - читайте в материале РБК-Украина "Молдова выбирает Европу. Как Санду разгромила пророссийские силы и что это значит".

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Майя Санду
Новости
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен