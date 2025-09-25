ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США отворачиваются от Украины? Туск раскритиковал заявление Трампа о территориях

Польша, Четверг 25 сентября 2025 15:43
UA EN RU
США отворачиваются от Украины? Туск раскритиковал заявление Трампа о территориях Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Заявление президента США Дональда Трампа об освобождении Украиной оккупированных территорий может свидетельствовать о его намерении переложить ответственность за окончание войны на ЕС

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск у себя в X (бывший Twitter).

Польский премьер напомнил о заявлении Трампа о способности Украины вернуть всю свою территорию при поддержке Европейского Союза.

"За этим странным оптимизмом скрывается намерение уменьшить привлечение США и переложить ответственность за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", - написал Туск.

Заявление Трампа о возвращении территорий

Недавно американский лидер заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные территории при поддержке ЕС и потом "пойти еще дальше".

Такое заявление Трамп сделал после ознакомления с военной и экономической ситуацией Украины и РФ. По его словам, для восстановления территориальной целостности Украины необходимы "время, терпение, финансовая поддержка ЕС и, в частности, НАТО".

Президент США подчеркнул, что страна-агрессор уже три с половиной года бесцельно воюет, хотя, по его мнению, "настоящая военная сила" победила бы за неделю. Он также заявил, что Россия похожа на "бумажного тигра" (не представляет угрозы, хотя имеет угрожающий вид).

Кроме того, Трамп отметил, что у России большие экономические проблемы, поэтому Украине необходимо действовать сейчас. Он также сообщил, что США и в дальнейшем будут поставлять оружие НАТО, которая будет использовать его по своему усмотрению.

Заявление Трампа о способности Украины освободить свою землю от захватчиков прозвучало после его встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Украинский лидер рассказал американскому коллеге об успехах ВСУ - в этом месяце было освобождено 360 квадратных километров территории, которая находилась под контролем оккупантов. Зеленский также заявил, что украинские защитники окружили 1000 российских солдат и Украина рассчитывает их обменять.

Также мы писали, что Трамп своим заявлением о способности Украины вернуть территории при помощи ЕС мог намекнуть, что он отдаляется от вопроса войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Евросоюз Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"