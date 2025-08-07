Паркуешься как попало? Есть 6 причин, почему твое авто могут эвакуировать
За нарушение правил остановки и стоянки водителя в Украине могут оштрафовать, а транспортное средство - эвакуировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Винницкой области в Facebook.
Правила парковки, о которых водителям нельзя забывать
Правоохранители рассказали, что за нарушение правил остановки и стоянки в Украине предусмотрена ответственность. В том числе и эвакуация авто.
Учитывая это водителям напомнили основные правила парковки, которые нужно знать каждому:
- не паркуйся на пешеходных переходах и ближе чем в 10 метрах к ним (это затрудняет обзорность и подвергает пешеходов опасности);
- не оставляй авто на остановках общественного транспорта или ближе чем в 30 м к ним (это блокирует подъезд автобусов и создает пробки);
- не паркуйся на перекрестках и ближе чем за 10 м до края перекрестной проезжей части (это нарушение, которое может привести к аварии);
- не ставь авто на велодорожках, тротуарах и зеленых зонах (это не только нарушение, но и неуважение к другим).
В патрульной полиции подчеркнули также, что места для лиц с инвалидностью - не для всех.
"Парковка там разрешена только водителям со льготным правом и специальным знаком "Водитель с инвалидностью", - объяснили правоохранители.
Кроме того, водителям посоветовали всегда придерживаться разметки и дорожных знаков - именно они определяют, где парковка разрешена или запрещена.
"Паркуйся ответственно - соблюдение простых правил делает движение безопасным для всех", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/vinnytsiapolice)
