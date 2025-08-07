Паркуешься как попало? Есть 6 причин, почему твое авто могут эвакуировать

За нарушение правил остановки и стоянки водителя в Украине могут оштрафовать, а транспортное средство - эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Винницкой области в Facebook.

Правила парковки, о которых водителям нельзя забывать

Правоохранители рассказали, что за нарушение правил остановки и стоянки в Украине предусмотрена ответственность. В том числе и эвакуация авто.

Учитывая это водителям напомнили основные правила парковки, которые нужно знать каждому:

не паркуйся на пешеходных переходах и ближе чем в 10 метрах к ним (это затрудняет обзорность и подвергает пешеходов опасности);

и ближе чем в 10 метрах к ним (это затрудняет обзорность и подвергает пешеходов опасности); не оставляй авто на остановках общественного транспорта или ближе чем в 30 м к ним (это блокирует подъезд автобусов и создает пробки);

или ближе чем в 30 м к ним (это блокирует подъезд автобусов и создает пробки); не паркуйся на перекрестках и ближе чем за 10 м до края перекрестной проезжей части (это нарушение, которое может привести к аварии);

и ближе чем за 10 м до края перекрестной проезжей части (это нарушение, которое может привести к аварии); не ставь авто на велодорожках, тротуарах и зеленых зонах (это не только нарушение, но и неуважение к другим).

В патрульной полиции подчеркнули также, что места для лиц с инвалидностью - не для всех.

"Парковка там разрешена только водителям со льготным правом и специальным знаком "Водитель с инвалидностью", - объяснили правоохранители.

Кроме того, водителям посоветовали всегда придерживаться разметки и дорожных знаков - именно они определяют, где парковка разрешена или запрещена.

"Паркуйся ответственно - соблюдение простых правил делает движение безопасным для всех", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/vinnytsiapolice)