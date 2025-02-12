Что делать, если ваше авто забрал эвакуатор: адвокат объяснил алгоритм действий для водителей

Проблема парковки в Киеве и других крупных городах Украины остается острой. Свободных мест критически не хватает, поэтому водители нередко оставляют автомобили с нарушением ПДД - на обочинах, тротуарах или даже в местах, где они мешают движению транспорта и пешеходов. В таких случаях авто могут эвакуировать на штрафплощадку.

Что делать, если автомобиль забрал эвакуатор, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, руководитель Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Вадим Заворитный.

Адвокат отмечает, что в соответствии с законодательством, транспортное средство подлежит принудительной эвакуации, если оно припарковано с нарушением правил дорожного движения и создает существенные препятствия для других участников движения. В Киеве, например, за это отвечают патрульная полиция и муниципальные инспекторы по парковке.

Если фиксируется нарушение правил остановки или стоянки, инспектор составляет протокол и вызывает эвакуатор. Автомобиль доставляют на штрафплощадку, а водителю приходится платить штраф и стоимость транспортировки, чтобы вернуть свое авто.

Как забрать авто со штрафплощадки

Самый быстрый способ вернуть эвакуированный автомобиль - воспользоваться шерингом документов через "Дію" в приложении "Киев Цифровой", если это случилось в столице. Это позволяет значительно сэкономить время.

Для того, чтобы вернуть автомобиль:

определите, на какой штрафплощадке находится ваше авто;

приезжайте туда в рабочее время;

покажите QR-код полицейскому для проверки оплаты штрафов;

получите свой автомобиль.

Если у вас нет приложения "Киев Цифровой", проверить местонахождение эвакуированного автомобиля можно такими способами:

контактный центр КГГА - позвоните по номеру 1551, чтобы узнать, была ли машина эвакуирована инспекцией по парковке и куда ее увезли;

- позвоните по номеру 1551, чтобы узнать, была ли машина эвакуирована инспекцией по парковке и куда ее увезли; патрульная полиция - обратитесь по номеру 102 или на горячую линию патрульной полиции (044) 287-82-82. Дежурный сообщит, где находится авто и какие действия необходимо выполнить для его возвращения.

Адреса штрафплощадок в Киеве:

ул. Гната Хоткевича, 20-Б;

ул. Мечты, 19;

Железнодорожное шоссе, 9.

График работы штрафплощадок:

понедельник - пятница: 09:00 - 21:00;

суббота - воскресенье: 11:00 - 21:00.

Больше информации можно найти по контактным номерам Управления (Инспекции) по парковке Департамента территориального контроля города Киева: +38093 093 57 27; +38044 366 63 27 (по вопросам оплаты штрафов инспекторов по парковке).

Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в онлайн "Контактный центр города Киева 1551" в разделе "Вопросы-ответы. Парковка", где также указаны адреса штрафплощадок и их расписание.

Как обжаловать незаконную эвакуацию авто

Если ваш автомобиль эвакуировали неправомерно, вы имеете право обжаловать это решение. Ответственными за принудительное перемещение транспортного средства являются инспекторы по парковке или патрульные полицейские, поэтому именно их действия можно обжаловать в установленном порядке.

Прежде чем начать процедуру обжалования, Заворитный рекомендует оплатить все необходимые квитанции и забрать автомобиль со штрафплощадки. Это поможет избежать дополнительных расходов на его хранение.

Далее следует обратиться за юридической консультацией, поскольку такие споры часто требуют судебного разбирательства. Важно собрать все доказательства неправомерности эвакуации: фото- и видеоматериалы, свидетельства очевидцев, а также документы, подтверждающие законность вашей парковки.

Жалобу можно подать в соответствующий орган местной власти или непосредственно в суд. Если суд признает эвакуацию незаконной, вы сможете получить компенсацию за неправомерно взысканные средства.