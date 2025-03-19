Об этом должен помнить каждый водитель. Как запарковать машину и не получить штраф

В Украине владельцы специально оборудованных (отведенных) площадок для парковки обязаны обеспечить выделение и обустройство в их пределах мест для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью. Или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Как могут наказать водителя за остановку или стоянку на месте для людей с инвалидностью

По словам эксперта, количество мест, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью (или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью), должно составлять не менее 10% общего количества мест на специально оборудованных (отведенных) площадках для парковки (но не менее одного места) - с обозначением таких мест:

соответствующими дорожными знаками;

соответствующей дорожной разметкой.

Булименко уточнил, что это предусмотрено частью 6 статьи 30 закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

"Аналогичные предписания содержат Правила парковки транспортных средств, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 г. №1342", - добавил адвокат.

В то же время он напомнил, что:

водители, управляющие транспортными средствами с установленным опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", должны иметь при себе документы - в подтверждение инвалидности водителя или одного из пассажиров;

на местах для парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью (или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью), не могут быть размещены другие транспортные средства.

"Водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью, имеют право установить на транспортном средстве опознавательный знак "Водитель с инвалидностью", однако, установление указанного знака не является обязательным", - отметил магистр права.

В завершение Булименко рассказал об административной ответственности за нарушение некоторых правил. Так, согласно части 6 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), водителей могут наказать:

за остановку на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, как для лиц с инвалидностью (или водителей, которые их перевозят);

за стоянку на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, как для лиц с инвалидностью (или водителей, которые их перевозят) - кроме случаев вынужденной стоянки;

за создание препятствий водителям с инвалидностью (или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью) в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств;

за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".

Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 1020 до 1700 гривен.