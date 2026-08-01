"Парк Юрского периода" ошибался: почему воскресить динозавров невозможно

Современные технологии позволяют клонировать животных и редактировать ДНК, однако этого недостаточно для возрождения динозавров. Ученые объяснили, почему сценарий из голливудских фильмов пока остается фантастикой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Почему ДНК из янтаря не поможет воскресить динозавров?

В культовой киноленте ученые изымают ДНК динозавров из застрявших в древнем янтаре комаров, заполняют пробелы генами лягушек и выращивают эмбрионы. В реальном мире этот сценарий упирается в жесткие законы физики и биологии.

Как именно?

Даже при идеальных условиях ДНК разрушается достаточно быстро. Исследования показывают, что период полураспада ДНК составляет около 521 года.

Через 6,8 миллиона лет от генетического кода не остается даже мельчайших следов. Поскольку динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад после падения астероида, найти целый геном совершенно невозможно .

На сегодняшний день самые старые фрагменты ДНК, которые удалось изъять ученым, принадлежат мамонтам и доисторическим лошадям в возрасте менее 1 миллиона лет.

Проект "Курозавр" и альтернативные пути генетиков

Поскольку клонировать динозавра в первичном виде невозможно, ряд ученых ищет обходные пути. Один из них - обратная инженерия на основе птиц, которые являются прямыми потомками доисторических тероподов.

Так, выдающийся палеонтолог Джек Хорнер возглавляет проект Chickenosaurus, целью которого является активация спящих древних генов у кур.

В ходе экспериментов над эмбрионами кур исследователям уже удалось изменить некоторые черты, приблизив их к строению предков - появились зачатки зубов, хвостов и типичных когтей.

Посредством инструментов редактирования генома, таких как CRISPR-Cas9, ученые могут создать гибридные организмы с чертами динозавров. Однако это будет только современная имитация, а не подлинное возрождение вида.

Настоящие динозавры живут рядом с нами?

Главный научный вывод состоит в том, что динозавры на самом деле никогда полностью не исчезали. Благодаря палеонтологическим находкам и генетическим исследованиям доказано, что современные птицы являются прямой эволюционной ветвью тероподов.

"Полые кости, перья, особенности осанки и поведения любого воробья, голубя или страуса происходят из мезозойской эры. Поэтому древние гиганты продолжают жить среди нас - просто в виде птиц", - резюмировали исследователи.