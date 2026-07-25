Гибель динозавров: ученые выяснили, почему удар астероида стал роковым

Астероид, 66 миллионов лет назад уничтоживший динозавров, мог повлечь глобальную катастрофу совсем не так, как считали ранее. Новое исследование ученых пересматривает механизм возникновения импактной зимы после столкновения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на работу ученых, опубликованную в Science Advances .

Геологические доказательства

Главным материальным свидетельством падения астероида является так называемая граница K-Pg (предел мелового и палеогенового периодов). Это тонкий пласт глины, который ученые находят в геологических отложениях по всей планете.

Он сформировался из мелких частиц и вещества, выброшенных в атмосферу во время грандиозного взрыва, которые впоследствии осели на поверхность.

Чтобы установить химический состав космического тела исследователи провели анализ изотопов никеля в образцах этой глины.

Результаты показали четкий маркировочный признак: астероид Чикшулуб принадлежал к так называемым CO-хондритам (подгруппа Орнан) - первичным породам, сохранившимся в практически неизменном состоянии с момента формирования Солнечной системы.

Углеродные хондриты сами по себе являются редкостью и составляют лишь около 5 процентов всех метеоритов, найденных на Земле. А объекты класса CO являются еще более экзотическими. Они происходят из дальних, богатых обломками окраин нашей планетной системы.

Ключевые химические особенности CO-хондритов:

Относительно низкая концентрация летучих элементов - воды, углерода и цинка.

Значительно меньшее содержание серы - примерно вдвое меньше, чем показывали предварительные расчеты и модели.

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Как на самом деле наступила импактная зима?

В предыдущих научных моделях считалось, что именно серные газы, высвобожденные при разрушении астероида, стали главным "вооруженным фактором". Сера очень эффективно отражает солнечные лучи, поэтому ее значительная концентрация в воздухе считалась основной причиной быстрого охлаждения планеты.

Однако низкое содержание серы в CO-хондритах опровергает эту гипотезу.

Как пояснил соавтор исследования, профессор Брюссельского свободного университета и Ванкуверского университета Британской Колумбии Филипп Клейс, новое открытие не отменяет факт массового вымирания от удара, но изменяет понимание его физических причин .

Главными факторами формирования глобальной импактной зимы теперь называют :

Мелкодисперсная пыль и обломки горных пород, поднятые взрывом высоко в стратосферу, оставались в зависшем состоянии длительное время.

Сажу и копот от масштабных лесных пожаров, охвативших планету сразу после удара.

Именно это плотное облако пыли и сажи заблокировало доступ солнечного света к поверхности Земли, остановило процесс фотосинтеза, повлекло за собой резкое и длительное падение температуры и в конце концов разрушило глобальные экосистемы.

По словам ученых, тот факт, что Земля столкнулась со столь редким и дальним космическим объектом, подчеркивает катастрофический и роковой характер этого события для динозавров.

Анализ феномена продолжается до сих пор и часто становится предметом острых дискуссий в научном сообществе.