Ученые переписали историю эволюции: что открыли окаменелости возрастом 567 млн лет

Палеонтологи обнаружили в Канаде уникальное место с окаменелостью эдиакарской биоты, доказывающие: такие фундаментальные признаки животного мира, как способность передвигаться и половое размножение, появились в океане миллионами лет раньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances .

Сенсация в горах Маккензи

Ученые отмечают: эдиакарские окаменелости, имеющие вид плоских дисков, сегментированных овалов или причудливых листьев, являются самыми древними прямыми свидетельствами существования многоклеточной животной жизни.

Поскольку эти существа жили задолго до того, как фауна отрастила первые скелеты, панцири или кости, их мякоть тела крайне редко хранится в горных породах.

До сих пор в мире насчитывалось только единицы мест, где вместе залегало более 10 различных видов того периода.

Ученые традиционно разделяют эдиакарскую биоту на три временных ассембляжа (комплексы): Авалон (575-559 млн лет назад), Белое море (559-550 млн лет назад) и Нама (550-538 млн лет назад).

Примечательно, что ранее остатки периода Белого моря находили только в Европе, Азии и Австралии.

Прорывом явилось открытие в горах Маккензи на Северо-Западных территориях Канады. По согласию и под руководством коренных народов Сахту Дэне и Метисов, ученые получили доступ к скалам, где обнаружили более 100 уникальных окаменелостей.

Возраст некоторых найденных образцов оценивают в 567 миллионов лет. Это делает их на 5–10 миллионов лет старше всех известных до сих пор аналогов и передвигает временные рамки развития сложной фауны.

Первое в мире половое размножение

Среди десятков найденных видов палеонтологи выделяют несколько ключевых организмов, впервые зафиксированных на территории Северной Америки и демонстрирующих сложные поведенческие черты:

Dickinsonia - плоское округлое существо с разделенным телом. Она не имела рта и передвигалась по морскому дну, впитывая бактерии и водоросли по всей нижней поверхности тела.

Окаменелость Dickinsonia (фото: Скотт Эванс)

Funisia - неподвижный трубчатый организм, живший большими колониями. Именно он предоставил ученым древнейшие в мире доказательства полового размножения: существа синхронно выбрасывали икру и сперму в воду, как это делают современные кораллы.

Kimberella - существо с мускулистой "ногой", которое питалось, соскребая органику со дна. Ученые считают ее ранним родственником моллюсков и древнейшим представителем билатеральных животных (имеющих зеркальную симметрию тела, как 99% современных существ, включая человека).

Eoandromeda - вероятный предок современных реброплавов, который имел восемь характерных спиральных отростков.

Окаменелость Eoandromeda (фото: Скотт Эванс/AMNH)

Колыбель эволюции

Кроме возраста, находка удивила ученых средой обитания этих существ. Традиционно считалось, что подобные эволюционные скачки происходили на прибрежных мелководьях. Однако канадские образцы четко указывают на то, что организмы ассембляжа Белого моря обитали в глубоководных зонах древнего океана.

Это полностью изменяет типичное представление о ходе животной эволюции. Руководители исследования предполагают, что первые биологические инновации зародились именно в глубоководии и лишь впоследствии распространились на побережье.

Несмотря на то, что глубокий океан ассоциируется с темнотой и нехваткой ресурсов, миллионы лет назад он оставался наиболее стабильным местом на планете без резких колебаний температуры и уровня кислорода.

Именно эта стабильность, уверены исследователи, и подарила первой жизни шанс на глобальный эволюционный прорыв.