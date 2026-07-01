ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Ученые раскрыли 40-летнюю ошибку: в Антарктиде жили гигантские динозавры

19:12 01.07.2026 Ср
3 мин
Окаменелость считали остатками морской рептилии
aimg Ольга Завада
Ученые раскрыли 40-летнюю ошибку: в Антарктиде жили гигантские динозавры Маленькая кость изменила представление об эре динозавров (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ученые из Британской антарктической службы (BAS) и Музея естествознания в Лондоне идентифицировали уникальную окаменелость. Кость принадлежала представителю семьи величайших сухопутных существ, когда-либо ходивших по Земле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Acta Paleontologica Polonica.

Ошибка экспедиции 1985 и сенсационное переоткрытие

Геолог Майк Томсон нашел загадочную кость при картографировании скальных слоев на острове Джеймса Росса, расположенном в юго-восточной части Антарктического полуострова.

Тогда ученые собирали остатки морских животных, чтобы установить возраст горных пород, поэтому находку автоматически классифицировали как часть скелета водного ящера, упаковали в коробку и отправили в хранилище.

Ситуация изменилась, когда палеонтолог Марк Эванс обратил внимание на нетипичную форму позвонка и заподозрил ошибку.

Как ученые установили истину:

Сравнительный анализ. Исследователи подробно изучили геометрию кости и сопоставили ее с известными образцами скелетов динозавров.

Первый в своем роде . Анализ подтвердил, что это позвонок зауропода из группы титанозавров. Это официально первая находка останков динозавра на территории Антарктиды в истории науки.

Оценка размеров. Хотя окаменелость неполная, ученые определили, что этот конкретный экземпляр был относительно небольшим для своего вида - около 6 метров в длину. Пока неизвестно, была ли это молодая особь или взрослый представитель карликового вида.

Ученые раскрыли 40-летнюю ошибку: в Антарктиде жили гигантские динозавры

Окаменелость принадлежит к группе динозавров титанозавров (фото: BAS)

Читайте больше: Инопланетная технология или просто комета: ученые SETI проверили 3I/ATLAS

Зеленая Антарктида: как гиганты мигрировали по планете

Сегодня Антарктида ассоциируется с экстремальным холодом и толстыми ледяными щитами, из-за которых крайне тяжело искать окаменелость.

Однако 70 миллионов лет назад континент выглядел совсем иначе: там царил теплый климат без льда, а сушу покрывали густые субтропические дождевые леса, которые снабжали пищей разнообразных гигантов.

Эта находка помогла палеонтологам разгадать логистику расселения длинношеских ящеров на тогдашней карте мира.

Новый взгляд на географию эры динозавров:

Обходя Австралию. Ранее остатки титанозавров находили в Южной Америке и Новой Зеландии, однако их никогда не обнаруживали в Австралии. Это создавало эволюционную загадку.

Континентальный мост. Миллионы лет назад из-за движения материков древний континент Зеландия (современная Новая Зеландия) и южная оконечность Южной Америки были географически близки к Антарктическому полуострову.

Маршрут миграции. Подтверждение присутствия титанозавров в Антарктиде доказывает, что эти длинные травоядные великаны смогли мигрировать из Южной Америки в Новую Зеландию напрямую через Антарктиду, полностью минуя австралийские территории.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые
Новости
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Аналитика
"Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака