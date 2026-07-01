Ученые раскрыли 40-летнюю ошибку: в Антарктиде жили гигантские динозавры

Ученые из Британской антарктической службы (BAS) и Музея естествознания в Лондоне идентифицировали уникальную окаменелость. Кость принадлежала представителю семьи величайших сухопутных существ, когда-либо ходивших по Земле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Acta Paleontologica Polonica .

Ошибка экспедиции 1985 и сенсационное переоткрытие

Геолог Майк Томсон нашел загадочную кость при картографировании скальных слоев на острове Джеймса Росса, расположенном в юго-восточной части Антарктического полуострова.

Тогда ученые собирали остатки морских животных, чтобы установить возраст горных пород, поэтому находку автоматически классифицировали как часть скелета водного ящера, упаковали в коробку и отправили в хранилище.

Ситуация изменилась, когда палеонтолог Марк Эванс обратил внимание на нетипичную форму позвонка и заподозрил ошибку.

Как ученые установили истину:

Сравнительный анализ. Исследователи подробно изучили геометрию кости и сопоставили ее с известными образцами скелетов динозавров.

Первый в своем роде . Анализ подтвердил, что это позвонок зауропода из группы титанозавров. Это официально первая находка останков динозавра на территории Антарктиды в истории науки.

Оценка размеров. Хотя окаменелость неполная, ученые определили, что этот конкретный экземпляр был относительно небольшим для своего вида - около 6 метров в длину. Пока неизвестно, была ли это молодая особь или взрослый представитель карликового вида.

Окаменелость принадлежит к группе динозавров титанозавров (фото: BAS)

Зеленая Антарктида: как гиганты мигрировали по планете

Сегодня Антарктида ассоциируется с экстремальным холодом и толстыми ледяными щитами, из-за которых крайне тяжело искать окаменелость.

Однако 70 миллионов лет назад континент выглядел совсем иначе: там царил теплый климат без льда, а сушу покрывали густые субтропические дождевые леса, которые снабжали пищей разнообразных гигантов.

Эта находка помогла палеонтологам разгадать логистику расселения длинношеских ящеров на тогдашней карте мира.

Новый взгляд на географию эры динозавров:

Обходя Австралию. Ранее остатки титанозавров находили в Южной Америке и Новой Зеландии, однако их никогда не обнаруживали в Австралии. Это создавало эволюционную загадку.

Континентальный мост. Миллионы лет назад из-за движения материков древний континент Зеландия (современная Новая Зеландия) и южная оконечность Южной Америки были географически близки к Антарктическому полуострову.

Маршрут миграции. Подтверждение присутствия титанозавров в Антарктиде доказывает, что эти длинные травоядные великаны смогли мигрировать из Южной Америки в Новую Зеландию напрямую через Антарктиду, полностью минуя австралийские территории.