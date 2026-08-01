"Парк Юрського періоду" помилявся: чому воскресити динозаврів неможливо

Сучасні технології дозволяють клонувати тварин і редагувати ДНК, однак цього недостатньо для відродження динозаврів. Науковці пояснили, чому сценарій із голлівудських фільмів поки що залишається фантастикою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Futura .

Чому ДНК з бурштину не допоможе воскресити динозаврів?

У культовій кінострічці вчені вилучають ДНК динозаврів із комарів, які застрягли у стародавньому бурштині, заповнюють прогалини генами жаб і вирощують ембріони. У реальному світі цей сценарій впирається у жорсткі закони фізики та біології.

Як саме?

Навіть за ідеальних умов ДНК руйнується досить швидко. Дослідження показують, що період напіврозпаду ДНК становить близько 521 року.

Через 6,8 мільйона років від генетичного коду не залишається навіть найдрібніших слідів. Оскільки динозаври вимерли близько 66 мільйонів років тому після падіння астероїда, знайти цілий геном абсолютно неможливо.

На сьогодні найстаріші фрагменти ДНК, які вдалося вилучити науковцям, належать мамонтам і доісторичним коням віком менше ніж 1 мільйон років.

Проєкт "Куркозавр" та альтернативні шляхи генетиків

Оскільки клонувати динозавра у первинному вигляді неможливо, низка вчених шукає обхідні шляхи. Один із них - зворотна інженерія на основі птахів, які є прямими нащадками доісторичних тероподів.

Так, видатний палеонтолог Джек Хорнер очолює проєкт Chickenosaurus, метою якого є активація сплячих древніх генів у курей.

Під час експериментів над ембріонами курей дослідникам уже вдалося змінити деякі риси, наблизивши їх до будови предків - з'явилися зачатки зубів, хвостів та типових кігтів.

За допомогою інструментів редагування геному, таких як CRISPR-Cas9, науковці можуть створити гібридні організми з рисами динозаврів. Проте це буде лише сучасна імітація, а не справжнє відродження виду.

Справжні динозаври вже живуть поруч із нами?

Головний науковий висновок полягає у тому, що динозаври насправді ніколи повністю не зникали.Завдяки палеонтологічним знахідкам та генетичним дослідженням доведено, що сучасні птахи є прямою еволюційною гілкою тероподів.

"Порожнисті кістки, пір'я, особливості постави та поведінки будь-якого горобця, голуба чи страуса походять з мезозойської ери. Тому прадавні гіганти продовжують жити серед нас - просто у вигляді птахів", - резюмували дослідники.