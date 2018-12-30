У Парижі біля штаб-квартири газети Le Parisien згоріли кілька автомобілів

Фото: місце події (twitter.com)

Причини пожежі поки невідомі

В Парижі біля штаб-квартири газети Le Parisien пізно вночі в суботу, 29 грудня, згоріли кілька автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як повідомляється, спочатку загорівся один автомобіль, потім полум'я охопило інші транспортні засоби.

Після 20:00 пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль. Через інцидент була припинена робота найближчих станцій метро.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, за даним фактом ведеться розслідування.

За словами очевидців, недалеко від місця події пройшли кілька груп протестувальників "жовтих жилетах".

Нагадаємо, вчора в Руані (Франція) "жовті жилети" підпалили двері Банку Франції.

Крім того, в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".