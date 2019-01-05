У Франції "жовті жилети" відновили акції протесту

Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

У акціях в Парижі беруть участь декілька сотень протестувальників

Сьогодні, 5 січня, у декількох містах Франції проходять мирні акції протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, акції протесту "жовтих жилетів", які виступають проти політики французького уряду та президента Еммануеля Макрона, проходять у Парижі, Бордо, Тулузі та Ліоні.

Зазначається, що у Парижі відбується одразу 2 акції. Учасники першої акції рухаються колоною до будівлі Національних зборів Франції, інша акція відбується на Єлисейських полях. В акціях у французькій столиці беруть участь близько 600 людей.

Крім того, в інших містах Франції акції також проходять мирно. Правоохоронці ще не отримували повідомлення про правопорушення збоку мітингувальників.

Нагадаємо, раніше учасники руху "жовтих жилетів" анонсували декілька акцій, які мали відбутися у суботу, 5 січня, у Франції.

Додамо, що 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Пізніше заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" Еріка Друе.

Раніше, 18 грудня, учасники руху "жовтих жилетів" захопили пункти оплати за проїзд французькими автомагістралями і підпалили їх.