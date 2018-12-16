У Парижі на акції "жовтих жилетів" у суботу затримали 136 осіб

Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

У деяких місцях сталися сутички активістів із правоохоронцями

У Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести за участю руху "жовтих жилетів", під час яких до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були арештовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Причина більшості арештів - підозра в приєднанні до групи, "яка готувалася до застосування насильства щодо інших людей або заподіяння майнової шкоди".

Наголошується, що на акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі осіб, тиждень тому у той же час повідомлялося про набагато більшу кількість затримань - понад 500.

Охорону громадського порядку на акціях протесту по всій країні забезпечують 69 тисяч поліцейських, у Парижі за порядком стежать, як і в минулі вихідні, 8 тисяч поліцейських.

За інформацією видання, у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.

Раніше повідомлялося про 120 затриманих і 86 заарештованих.

Нагадаємо, кількість загиблих під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції зросла до 7 осіб.