ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Парижі на акції "жовтих жилетів" у суботу затримали 136 осіб

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 07:03
У Парижі на акції "жовтих жилетів" у суботу затримали 136 осіб
Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

У деяких місцях сталися сутички активістів із правоохоронцями

У Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести за участю руху "жовтих жилетів", під час яких до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були арештовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Причина більшості арештів - підозра в приєднанні до групи, "яка готувалася до застосування насильства щодо інших людей або заподіяння майнової шкоди".

Наголошується, що на акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі осіб, тиждень тому у той же час повідомлялося про набагато більшу кількість затримань - понад 500.

Охорону громадського порядку на акціях протесту по всій країні забезпечують 69 тисяч поліцейських, у Парижі за порядком стежать, як і в минулі вихідні, 8 тисяч поліцейських.

За інформацією видання, у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.

Раніше повідомлялося про 120 затриманих і 86 заарештованих.

Нагадаємо, кількість загиблих під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції зросла до 7 осіб.

"Жовті жилети" блокували Тауерський міст В Ізраїлі почалися протести "жовтих жилетів"
Новини України ФранціяпротестЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся