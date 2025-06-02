Переговоры Украины и России в Стамбуле завершились, - источник

Украинская и российская делегации завершили переговоры в Стамбуле. Они длились чуть более часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Стоит заметить, что информацию о начале переговоров между Украиной и Россией МИД Украины обнародовал в 14:44.

Переговоры Украины и России

Напомним, в Стамбуле сегодня, 2 июня, прошел второй раунд переговоров Украины и России. В ходе диалога российская делегация должна была представить "меморандум" о своем видении прекращения огня и завершения войны.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая. Тогда стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Такой обмен прошел с 23 по 25 мая. Стороны обменивали не только военных, но и гражданских. В частности, Украина выдала России коллаборантов.

При этом в ходе переговоров 16 мая договорится о прекращении огня как минимум на 30 дней не удалось. Россия продолжала сопротивляться такой идее под предлогом того, что перемирие якобы усилит Украину.

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