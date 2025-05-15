Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
Сегодня, 15 мая, в Турции могут состояться прямые переговоры между Украиной и Россией. Это может стать первой встречей обеих стран за одним столом с 2022 года.
Все подробности о переговорах РФ и Украины в Стамбуле и события вокруг этого - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Что известно о переговорах в Стамбуле?
- Кто инициировал прямые переговоры между Украиной и Россией?
- Почему Зеленский настаивает на личном участии Путина?
- Согласна ли Украина вести переговоры без Путина?
- Кто представляет делегации на переговорах и почему российская - вызвала критику?
- Какие требования выдвигает Россия перед переговорами, несмотря на заявления о "безусловности"?
- Что произойдет, если эта встреча не принесет результатов?
Что известно по состоянию на данный момент:
10:53
В российском МИДе официально подтвердили прибытие их делегации в Стамбул для переговоров.
Украина пока не подтверждает свое участие в переговорах с делегацией, которую прислал Кремль. Также до сих пор неизвестно, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны, если такая встреча все же состоится.
10:44
У президента США, который находится с визитом в Катаре, спросили, почему Путин не приехал в Стамбул?
"Я не думал, что Путин сможет уехать, если меня там не будет", - сказал Трамп журналистам.
В то же время, он предположил, что может прибыть в пятницу, 16 мая, в Турцию, "если это будет уместно".
Кто инициатор переговоров
Отметим, что идея вести переговоры шла от российского диктатора Владимира Путина. Именно он предложил провести прямые переговоры "без условий" в Стамбуле как встречное предложение после того, как на прошлой неделе Украина вместе с "коалицией решительных" призвала РФ к 30-дневному безусловному прекращению огня с 12 мая. В случае, если Москва ответит отказом - партнеры Украины пригрозили санкциями.
Однако по сути Путин отклонил идею и предложил Украине переговоры 15 мая, фактически в продолжение тех, "стамбульских переговоров", которые происходили еще в 2022 году. На эту инициативу оперативно отреагировал президент США Дональд Трамп, который заявил, что Украина "должна согласиться" на прямые переговоры с РФ.
Поэтому европейские лидеры решили подождать, принесет ли сегодняшняя встреча результаты. Если нет и РФ снова будет только оттягивать время, они обещают сокрушительные санкции.
Отметим, что Зеленский принял предложение Путина о прямых переговорах, но сделал свой контршаг. Он предложил главе Кремля личную встречу в Турции.
Президент Украины отметил, если Путин не придет на переговоры, это будет сигналом того, что он не заинтересован в мире по-настоящему. Поэтому он ожидает, что как и США, так и Европа введут сильнейшие пакеты санкций против РФ в случае, если агрессор сорвет переговоры.
Зеленский объяснял, что вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым он сегодня встречается в Анкаре, "сделают все", чтобы встреча с Путиным состоялась, если тот все-таки прибудет в Турцию.
"Чтобы РФ не манипулировала городами, я сразу хочу сказать, если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу Турции, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, мы с Эрдоганом полетим в Стамбул. То есть в любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась", - сказал Зеленский.
Почему украинский лидер настаивает на переговорах с российской стороны именно с Путиным, он объяснял. Об этом также говорили в ОП. Там отмечали, что по сути все решения принимает в РФ только их диктатор Путин.
Поэтому, как говорил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина, если на переговорах будет не Путин, а другие российские представители, то это лишь будет пропагандистская делегация и не более.
Участники делегаций
Украина
Отметим, Зеленский заявлял, что ждет Путина лично на встречу в Турции, он в частности также отправился в Анкару. Вместе с ним в Турцию направилась и украинская делегация.
Однако в ОП объясняли - не будет Путина, значит и Зеленский не будет вести переговоры с кем-либо другим из российских представителей.
Решение относительно того, садиться ли за стол переговоров с российской делегацией, если в ней не будет Путина, также за Зеленским, об этом также говорил Подоляк в комментарии РБК-Украина.
Сам Зеленский объяснял, что будет определять дальнейшие дипломатические шаги Киева после того, как станет известно, кто будет представлять Россию на переговорах в Турции.
До последнего держится интрига кто же именно представит Украину на переговорах, если же, конечно, президент все же решит, что делегация проведет переговоры с российской.
Впрочем, как стало известно впоследствии РБК-Украина от источников, Зеленский должен встретиться с Эрдоганом в Анкаре, прежде чем принимать решение по "следующих шагах" в переговорах с РФ. Встреча лидеров РФ и Украины запланирована на 13:00.
Таким образом, раньше этого времени украинско-российские переговоры точно не состоятся. Хотя россияне уже утром разгоняли информацию о "начале переговоров в 10:00".
В Центре противодействия дезинформации сразу это опровергли. Там отметили, что враг, вбрасывая такие фейки, хочет манипулировать темой переговоров.
Россия
Кремль долго держал в тайне то, кто будет представлять Россию на переговорах. Также в Москве конкретно не ответили, поедет ли в Турцию Путин.
Впрочем, вчера вечером российский диктатор утвердил состав делегации, и в список он себя не включил. Согласно решению кремлевского диктатора, делегацию РФ сейчас возглавит, как и три с лишним года назад, помощник Путина Владимир Мединский.
Также в списке:
- Михаил Галузин - заместитель главы МИД России.
- Игорь Костюков - начальник Главного управления Генштаба России.
- Александр Фомин - заместитель министра обороны РФ.
Кроме состава российской делегации на переговоры с Украиной, Путин утвердил и состав так называемых экспертов для переговоров:
- Андрей Зорин - первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ.
- Екатерина Подобреева - заместитель начальника Управления главы Кремля по государственной деятельности в гуманитарной сфере.
- Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИД России.
- Владимир Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.
В то же время газета The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из Кремля ранее писала, что РФ на переговорах в Турции будет представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Таким образом, журналисты пришли к выводу, что уровень российской делегации в Стамбуле Кремль решил снизить.
Отметим, что в ЕС уже также выступили с реакцией по этому поводу. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в четверг, что отправка президентом Путиным делегации низкого уровня в Турцию для переговоров по войне в Украине было "как пощечина по лицу".
США
Ранее президент США заявлял, что лично прилететь в Турцию, "чтобы спасти много жизней", но также отправил от имени США на переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланников Стива Виктоффа и Кита Келлога.
Впрочем, узнав, что в Стамбуле не будет Путина, Трамп тоже решил не ехать, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Сам Трамп сегодня заявил, что "поехал в Турцию в пятницу, если это будет уместно для украинско-российских переговоров".
В то же время Рубио сказал, что глава Белого дома "открыт к любому механизму, который приведет к справедливому миру в войне между Россией и Украиной". Он также сказал заявил, что "США хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько дней", добавив, что военного решения этой войне нет.
Примечательно, что если бы не американская сторона, то Зеленский еще вчера был готов блокировать переговоры с РФ, если Путин не приедет в Стамбул, об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что американские и европейские чиновники якобы отговорили президента Украины от этого. И подчеркнули, что "крайне важно отправить по крайней мере делегацию высших должностных лиц, как Андрея Ермака и Андрея Сибигу".
По данным WP, украинскую сторону убеждал также спецпосланник президента США Уиткофф, который считает участие в прямых переговорах с Россией "беспроигрышной ситуацией".
Примечательно, что параллельно возможным прямым переговорам Украины и РФ в Анталии проходит неформальная встреча руководителей МИД стран НАТО. И там участвует в частности Рубио, с которым встретился глава МИД Украины Андрей Сибига
В общем украинский министр уже провел ряд важных встреч, касающихся войны. Так, он встретился с турецким коллегой Фиданом, проведя с ним "детальную беседу" по завершению российско-украинской войны. После этого он провел встречи с генсеком НАТО Рютте, госсекретарем США Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Также он провел встречу с коллегами из Германии, Франции и Польши.
Что предлагают стороны
И хотя Путин предлагал переговоры Украине "без предварительных условий", позже со стороны российской стороны посыпался ряд ультиматумов, которые она выдвигает еще с начала полномасштабной агрессии.
Так, недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков озвучил набор старых ультиматумов, среди которых - так называемая "денацификация" Украины и признание оккупированных территорий частью России. Что сразу вызывает сомнения в искренности намерений Кремля относительно мира.
Как пишет WSJ со ссылкой на неназванных украинских чиновников, Украина в случае встречи с российской командой намерена лишь обсудить то, как ввести и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией Трампа. Украина согласилась на такое прекращение огня в марте, но Путин пока не одобрил эту идею.
В итоге, если переговоры действительно состоятся, это станет историческим событием - впервые с 2022 года украинская и российская стороны сядут за один стол. Напомним, предыдущая попытка достичь согласия в марте того же года в Стамбуле завершилась безрезультатно. Тогда переговорный процесс угас в мае, когда весь мир обсуждал зверства, совершенные оккупантами в Буче и не только.
Напомним, как РБК-Украина писало ранее, ссылаясь на экспертные мнения, ожидать "прорыва" от возможных переговоров Украины и РФ не стоит.
Большинство экспертов склонялись к мнению, что Путин все же не посетит встречу в Стамбуле, а сами переговоры с российскими представителями, которые лишь продвигают нарративы, не имеет смысла.
Больше о том, чего ожидать от переговоров в Стамбуле - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Также в интервью российский оппозиционный политолог Иван Преображенский рассказывал РБК-Украина почему Путин боится ехать в Турцию на переговоры.
При подготовке материала использовались публикации: The Washington Post, "Медуза", Fox News, CNN, Reuters, The Wall Street Journal, The Guardian, Sky News.
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