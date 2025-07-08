В Кремле заверили Турцию, что готовы к переговорам с Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия заявила о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информагенство Anadolu .

"Россияне заявили, что готовы к третьему раунду переговоров. Сейчас мы ждем ответа украинской стороны, наши контакты с ними продолжаются", - сказал Фидан после разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Также глава турецкой дипломатии отметил, что Москва хочет, чтобы "перед началом переговоров был решен ряд вопросов". По его мнению, переговорные команды должны еще поработать, чтобы достичь конкретного результата.