Папа Лев XIV предложил посредничество "воюющим странам": реакция Зеленского

Папа Лев XIV выразил готовность взять на себя роль посредника в мирных переговорах между "воюющими странам". Украина благодарна за такие мудрые слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Благодарен Его Святейшеству Папе Льву XIV за мудрые слова о готовности Святого Престола взять на себя роль посредника в восстановлении мира во всем мире. Мир - это самое заветное желание миллионов наших людей", - отреагировал Зеленский.

Он отметил, что Украина надеется на восстановление достойного мира и прилагает для этого все усилия.

"Ценим мудрое заявление Понтифика и подтверждаем нашу приверженность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", - подытожил президент.