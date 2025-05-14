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Папа Лев XIV предложил посредничество "воюющим странам": реакция Зеленского

Украина, Среда 14 мая 2025 20:20
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Папа Лев XIV предложил посредничество "воюющим странам": реакция Зеленского Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Папа Лев XIV выразил готовность взять на себя роль посредника в мирных переговорах между "воюющими странам". Украина благодарна за такие мудрые слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Благодарен Его Святейшеству Папе Льву XIV за мудрые слова о готовности Святого Престола взять на себя роль посредника в восстановлении мира во всем мире. Мир - это самое заветное желание миллионов наших людей", - отреагировал Зеленский.

Он отметил, что Украина надеется на восстановление достойного мира и прилагает для этого все усилия.

"Ценим мудрое заявление Понтифика и подтверждаем нашу приверженность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", - подытожил президент.

Папа Лев XIV предлагает "воюющим странам" посредничество

Напомним, что ранее сегодня Папа Римский Лев XIV предложил посредничество воюющим сторонам в мире. Это произошло во время приема представителей 23 христианских Церквей Востока.

Во время речи Папа Римский также призвал лидеров "воюющих стран" встретиться и начать переговоры, чтобы заставить оружие "замолчать".

Заметим, что 8 мая новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал себе имя Лев XIV.

Он вошел в историю как первый Папа Римский с американским гражданством.

В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.

Стоит заметить, что уже состоялся первый разговор между Папой Римским и президентом Владимиром Зеленским. Она прошла 12 мая.

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Владимир Зеленский Папа Римский Лев XIV
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