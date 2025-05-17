Не посредник. Рубио назвал возможную роль Ватикана в переговорах Украины и России

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и России. В то же время он подчеркнул, что не стал бы назвать Ватикан посредником в этих переговорах.

Общаясь с журналистами в Риме перед встречей с кардиналом Маттео Цуппи (представителем Ватикана по Украине), Рубио сказал, что обсудит возможные способы помощи со стороны Ватикана, "статус переговоров, новости после вчерашнего дня (пятницы, речь о встрече в Стамбуле) и путь вперед".

На вопрос, может ли Ватикан стать посредником в достижении мира, госсекретарь США ответил следующим образом:

"Я бы не назвал его посредником, но это определенно - я думаю, что это место, куда отнести сторонам было бы комфортно пойти. Итак, мы поговорим обо всем этом и, конечно же, всегда будет благодарны Ватикану за его готовность играть в эту конструктивную и позитивную роль", - сказал Рубио, который в субботу также встретился с государственным секретарем и главой МИД Ватикана.