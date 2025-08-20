ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Папа Римский призвал молиться за мир в Украине в праздник Пречистой Девы

Среда 20 августа 2025 15:11
UA EN RU
Папа Римский призвал молиться за мир в Украине в праздник Пречистой Девы Папа Римский Лев XIV (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Папа Лев XIV призвал верующих провести день молитвы и поста, выпрашивая у Пресвятой Богородицы, мира для всего мира, в частности для Украины. Об этом он заявил накануне литургического воспоминания Марии Царицы, который отмечают 22 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Молитва за Украину

"Мария является Матерью верующих и Царицей Мира. Наша земля страдает от войн в Святой Земле, в Украине и многих других регионах. Призываю всех провести 22 августа в молитве и посте, умоляя Господа о мире и справедливости и чтобы вытер слезы тех, кто страдает из-за вооруженных конфликтов", - сказал Папа.

Он также обратился к польским паломникам в Риме и тем, кто сейчас посещает Марийскую святыню на Ясной Горе в Ченстохове, призывая включить в свои молитвы просьбы о мире для Украины, Ближнего Востока и всего мира.

"Пусть Пресвятая Мария, Царица мира, заступается за то, чтобы народы нашли дорогу к миру", - пожелал Святейший Отец.

Позиция Льва XIV относительно Украины

Лев XIV стал Папой Римским 8 мая 2025 года. Во время одной из первых месс он упомянул Украину, и обратил внимание, что страну ожидают переговоры о мире. В мае понтифик обвинил Россию в империализме и призвал сложить оружие. В то же время прямо он не называет РФ агрессором, а просто призывает к миру.

Уже через две недели после избрания Льва XIV президент Украины Владимир Зеленский встретился с ним, а после этого заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией ради достижения мира.

В конце июня Папа Римский обратился к украинцам на украинском языке, написав послание в Twitter. В обращении он выразил поддержку народу и особенно семьям павших.

Ранее мы писали, что в начале лета Папа Римский Лев XIV позвонил российскому диктатору Владимиру Путину и призвал его способствовать миру с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа Римский Лев XIV
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме