Папа Римский призвал молиться за мир в Украине в праздник Пречистой Девы

Папа Лев XIV призвал верующих провести день молитвы и поста, выпрашивая у Пресвятой Богородицы, мира для всего мира, в частности для Украины. Об этом он заявил накануне литургического воспоминания Марии Царицы, который отмечают 22 августа.

Молитва за Украину

"Мария является Матерью верующих и Царицей Мира. Наша земля страдает от войн в Святой Земле, в Украине и многих других регионах. Призываю всех провести 22 августа в молитве и посте, умоляя Господа о мире и справедливости и чтобы вытер слезы тех, кто страдает из-за вооруженных конфликтов", - сказал Папа.

Он также обратился к польским паломникам в Риме и тем, кто сейчас посещает Марийскую святыню на Ясной Горе в Ченстохове, призывая включить в свои молитвы просьбы о мире для Украины, Ближнего Востока и всего мира.

"Пусть Пресвятая Мария, Царица мира, заступается за то, чтобы народы нашли дорогу к миру", - пожелал Святейший Отец.

Позиция Льва XIV относительно Украины

Лев XIV стал Папой Римским 8 мая 2025 года. Во время одной из первых месс он упомянул Украину, и обратил внимание, что страну ожидают переговоры о мире. В мае понтифик обвинил Россию в империализме и призвал сложить оружие. В то же время прямо он не называет РФ агрессором, а просто призывает к миру.

Уже через две недели после избрания Льва XIV президент Украины Владимир Зеленский встретился с ним, а после этого заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией ради достижения мира.

В конце июня Папа Римский обратился к украинцам на украинском языке, написав послание в Twitter. В обращении он выразил поддержку народу и особенно семьям павших.