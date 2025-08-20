ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Папа Римський закликав молитися за мир в Україні у свято Пречистої Діви

Середа 20 серпня 2025 15:11
UA EN RU
Папа Римський закликав молитися за мир в Україні у свято Пречистої Діви Папа Римський Лев XIV(фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Папа Лев XIV закликав вірян провести день молитви та посту, випрошуючи у Пресвятої Богородиці, миру для всього світу, зокрема для України. Про це він заявив напередодні літургійного спомину Марії Цариці, який відзначають 22 серпня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Vatican News.

Молитва за Україну

"Марія є Матір’ю віруючих і Царицею Миру. Наша земля страждає від воєн у Святій Землі, в Україні та багатьох інших регіонах. Закликаю всіх провести 22 серпня у молитві та пості, благаючи Господа про мир і справедливість і щоб витер сльози тих, хто страждає через збройні конфлікти", - сказав Папа.

Він також звернувся до польських паломників у Римі й тих, хто нині відвідує Марійську святиню на Ясній Горі в Ченстохові, закликаючи включити у свої молитви прохання про мир для України, Близького Сходу та всього світу.

"Нехай Пресвята Марія, Цариця миру, заступається за те, щоб народи знайшли дорогу до миру", - побажав Святіший Отець.

Позиція Лева XIV щодо України

Лев XIV став Папою Римським 8 травня 2025 року. Під час однієї із перших мес він згадав Україну, та звернув увагу, що країну очікують переговори про мир. У травні понтифік звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав скласти зброю. Водночас прямо він не називає РФ агресором, а просто закликає до миру.

Вже за два тижні після його обрання Лева XIV президент України Володимир Зеленський зустрівся із ним, а після цього заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення миру.

Наприкінці червня Папа Римський звернувся до українців українською мовою, написавши послання у Twitter. У зверненні він висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.

Раніше ми писали, що на почату літа Папа Римський Лев XIV зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та закликав його сприяти миру з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа Римський Лев XIV
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"