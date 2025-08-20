Папа Римський закликав молитися за мир в Україні у свято Пречистої Діви

Папа Лев XIV закликав вірян провести день молитви та посту, випрошуючи у Пресвятої Богородиці, миру для всього світу, зокрема для України. Про це він заявив напередодні літургійного спомину Марії Цариці, який відзначають 22 серпня.

Молитва за Україну

"Марія є Матір’ю віруючих і Царицею Миру. Наша земля страждає від воєн у Святій Землі, в Україні та багатьох інших регіонах. Закликаю всіх провести 22 серпня у молитві та пості, благаючи Господа про мир і справедливість і щоб витер сльози тих, хто страждає через збройні конфлікти", - сказав Папа.

Він також звернувся до польських паломників у Римі й тих, хто нині відвідує Марійську святиню на Ясній Горі в Ченстохові, закликаючи включити у свої молитви прохання про мир для України, Близького Сходу та всього світу.

"Нехай Пресвята Марія, Цариця миру, заступається за те, щоб народи знайшли дорогу до миру", - побажав Святіший Отець.

Позиція Лева XIV щодо України

Лев XIV став Папою Римським 8 травня 2025 року. Під час однієї із перших мес він згадав Україну, та звернув увагу, що країну очікують переговори про мир. У травні понтифік звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав скласти зброю. Водночас прямо він не називає РФ агресором, а просто закликає до миру.

Вже за два тижні після його обрання Лева XIV президент України Володимир Зеленський зустрівся із ним, а після цього заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення миру.

Наприкінці червня Папа Римський звернувся до українців українською мовою, написавши послання у Twitter. У зверненні він висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.