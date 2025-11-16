Папа Римский на фоне российских атак призвал к справедливому миру для Украины

Папа Римский Лев XIV выступил в поддержку Украины после массированных ударов России по энергетике. Он призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для украинского народа, который переживает тяжелые испытания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы католической церкви в соцсети X (Twitter).
В частности понтифик сообщил, что он "смотрит с грустью" на новости об очередных нападениях на украинские города, в том числе на Киев. Теракты приводят к смертям и ранениям гражданского населения, в том числе детей.
"Эти удары приводят к гибели и ранениям людей, среди них есть дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крыши над головой с наступлением холодов. Мы не должны привыкать к войне и разрушениям!", - написал он.
Лев XIV призвал католиков молиться за наступление "справедливого и прочного мира" в Украине. Он заверил, что сохраняет близость к "людям, которые подверглись таким суровым испытаниям и жестоко страдают".
Напомним, что сейчас в Украине после масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября действуют отключения света. С наступлением холодов ситуация может ухудшиться - поскольку оккупанты продолжают совершать теракты против энергетики.
Также при этом российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, в частности Киев, где 14 ноября в результате массированной ракетно-дроновой атаки погибли семь человек и 35 получили ранения.
Отметим, Лев XIV (в миру - Роберт Фрэнсис Прево, американский кардинал) - стал Папой Римским 8 мая 2025 года. И уже во время одной из первых месс он вспомнил Украину и войну. Во время еще одного выступления в мае новоизбранный понтифик обвинил Россию в империализме и призвал сложить оружие - чего не делал его предшественник Франциск.
Также в конце августа Папа Римский призвал к прекращению боевых действий и немедленным переговорам. Предполагалось, что они могут пройти в Ватикане. Но против этого резко выступила Россия.
Сам Лев XIV, когда в сентябре комментировал роль Ватикана в войне в Украине, отметил, что хотя призывы к миру всегда остаются приоритетом, однако для Ватикана сейчас стать непосредственным посредником для примирения двух сторон маловероятно.