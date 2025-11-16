Папа Римский на фоне российских атак призвал к справедливому миру для Украины

В частности понтифик сообщил, что он "смотрит с грустью" на новости об очередных нападениях на украинские города, в том числе на Киев. Теракты приводят к смертям и ранениям гражданского населения, в том числе детей.

"Эти удары приводят к гибели и ранениям людей, среди них есть дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крыши над головой с наступлением холодов. Мы не должны привыкать к войне и разрушениям!", - написал он.

Лев XIV призвал католиков молиться за наступление "справедливого и прочного мира" в Украине. Он заверил, что сохраняет близость к "людям, которые подверглись таким суровым испытаниям и жестоко страдают".