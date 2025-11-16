Папа Римський на тлі російських атак закликав до справедливого миру для України

Зокрема понтифік повідомив, що він "дивиться із сумом" на новини про чергові напади на українські міста, в тому числі на Київ. Теракти призводять до смертей та поранень цивільного населення, в тому числі дітей.

"Ці удари призводять до загибелі й поранень людей, серед них є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань!", - написав він.

Лев XIV закликав католиків молитися за настання "справедливого та міцного миру" в Україні. Він запевнив, що зберігає близькість до "людей, які зазнали таких суворих випробувань та жорстоко страждають".