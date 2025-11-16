Папа Римський на тлі російських атак закликав до справедливого миру для України

Папа Римський Лев XIV виступив на підтримку України після масованих ударів Росії по енергетиці. Він закликав молитися за "справедливий та тривалий мир" для українського народу, який переживає важкі випробування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави католицької церкви у соцмережі X (Twitter).
Зокрема понтифік повідомив, що він "дивиться із сумом" на новини про чергові напади на українські міста, в тому числі на Київ. Теракти призводять до смертей та поранень цивільного населення, в тому числі дітей.
"Ці удари призводять до загибелі й поранень людей, серед них є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань!", - написав він.
Лев XIV закликав католиків молитися за настання "справедливого та міцного миру" в Україні. Він запевнив, що зберігає близькість до "людей, які зазнали таких суворих випробувань та жорстоко страждають".
Нагадаємо, що зараз в Україні після масштабного російського обстрілу енергетики у ніч на 8 листопада діють відключення світла. З настанням холодів ситуація може погіршитися - оскільки окупанти продовжують здійснювати теракти проти енергетики.
Також при цьому російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема Київ, де 14 листопада внаслідок масованої ракетно-дронової атаки загинуло семеро людей та 35 отримали поранення.
Зазначимо, Лев XIV (в миру - Роберт Френсіс Прево, американський кардинал) - став Папою Римським 8 травня 2025 року. І вже під час однієї із перших мес він згадав Україну та війну. Під час ще одного виступу в травні новообраний понтифік звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав скласти зброю - чого не робив його попередник Франциск.
Також наприкінці серпня Папа Римський закликав до припинення бойових дій та негайних переговорів. Припускалося, що вони можуть пройти у Ватикані. Але проти цього різко виступила Росія.
Сам Лев XIV, коли у вересні коментував роль Ватикану у війні в Україні, наголосив, що хоча заклики до миру завжди залишаються пріоритетом, проте для Ватикану зараз стати безпосереднім посередником для примирення двох сторін малоймовірно.