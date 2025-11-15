В Киеве завершили поисковые работы после удара РФ: что сейчас известно о последствиях

В Киеве завершили поисково-спасательные работы в Деснянском районе после российской атаки в ночь на пятницу, 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В Деснянском районе столицы спасатели завершили поисково-спасательные работы в многоэтажке, которая пострадала в результате российского удара. По обновленным данным, погибли шесть человек. Пострадали пятеро, среди них один ребенок.

Подразделения ГСЧС спасли 17 жителей дома, из которых один ребенок. Кроме того, психологи оказали помощь 252 пострадавшим и их родственникам.

Спасатели также разобрали и вывезли 262 тонны разрушенных конструкций и древесины.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)

Обстрел в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские войска совершили масштабную атаку, выпустив по Украине 19 ракет и 430 ударных дронов. Для ударов применили аэробаллистические "Кинжалы" и баллистические ракеты "Искандер-М/КN-23".

Основной удар пришелся на Киев, где зафиксированы многочисленные "прилеты" по жилым домам. В Днепровском районе дрон попал в пятиэтажку, вызвав масштабный пожар и блокирование людей, которых спасатели срочно эвакуировали.

Повреждения также зафиксированы в многоэтажных домах Подольского, Святошинского, Деснянского, Соломенского и Оболонского районов, в школе Дарницкого района и больнице в Голосеевском.

По предварительным данным, погибли шестеро гражданских, еще 35 человек получили ранения.