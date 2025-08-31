ua en ru
"Украина страдает": Папа Римский призвал отказаться от оружия и сесть за переговоры

Ватикан, Воскресенье 31 августа 2025 19:40
"Украина страдает": Папа Римский призвал отказаться от оружия и сесть за переговоры Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Папа Римский Лев XIV призвал мир отказаться от логики оружия и немедленно сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявления Папы Римского Льва XIV и украинского президента Владимира Зеленского.

"Война в Украине продолжает сеять смерть и разрушения. Я снова выражаю свою близость к украинскому народу и всем пострадавшим семьям", - подчеркнул Папа Римский.

Он призвал мир не поддаваться равнодушию, а приблизиться к ним через молитву и конкретные жесты милосердия.

"Я еще раз подчеркиваю свой срочный призыв к немедленному прекращению огня и серьезному стремлению к диалогу. Сейчас настало время для тех, кто несет ответственность, отказаться от логики оружия и выбрать путь переговоров и мира при поддержке международного сообщества. Голос оружия должен замолчать, а голос братства и справедливости должен звучать все громче", - подчеркнул Папа Лев XIV.

Украинский президент поблагодарил Папу Римского Льва XIV за этот сильный призыв остановить войну и убийства.

Мы полностью поддерживаем позицию Его Святейшества о необходимости немедленного прекращения огня и призываем Россию сделать реальные шаги для прекращения убийств и создания условий для дипломатии", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия должна закончить войну, которую она начала и отказывается завершить.

"Крайне важно, чтобы все в мире, кто ценит человеческую жизнь, оказывали давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить террор и взамен продвигать содержательный мирный процесс", - подытожил глава Украины.

Заметим, что на прошлой неделе Папа Римский призвал молиться за мир в Украине. Это было в праздник Пречистой Девы.

В целом стоит отметить, что Лев XIV стал Папой Римским 8 мая 2025 года. И уже во время одной из первых месс он вспомнил Украину.

Папа Лев XIV обратил внимание, что страну ожидают переговоры о мире, а уже в мае понтифик обвинил Россию в империализме и призвал сложить оружие.

В то же время прямо Россию он агрессором не называет, хотя и призывает к миру.

Примечательно, что в конце июня Папа Римский обратился к украинцам на украинском языке, написав послание в Twitter. В обращении он выразил поддержку народу и особенно семьям павших.

