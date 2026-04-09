Топливный кризис: Зеленский назвал главную проблему для Украины

Для Украины на фоне топливного кризиса в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива главной проблемой может стать нехватка дизеля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.Live" в Telegram .

Без топлива не останемся

По словам Зеленского, Украина уже договорилась со странами Ближнего Востока, чтобы получить объемы топлива на год. Это необходимо на случай, если везде начнется дефицит.

При этом он заверил, что цена на топливо для Украины "будет нормальной". Самыми главными факторами, которые влияют на цены на топливо, являются перемирие на Ближнем Востоке и открытый Ормузский пролив.

"Мы без топлива точно не останемся, мы не останемся без дизеля, и это самое главное", - сказал президент.

Главная проблема

Отдельно глава государства обратил внимание, что Ормузский пролив все еще не открывают даже после перемирия между США и Ираном.

"Поэтому и договариваемся наперед с представителями Ближнего Востока (о топливе - ред.), потому что у нас посевная, у нас ВСУ, у нас люди, у нас много вопросов с дизелем. Главная проблема - это дизель", - отметил Зеленский.

Он добавил, что также есть вопросы с ценами на топливо. Власти уже обсуждали такие проблемы с частным сектором, с главными поставщиками на энергетическом рынке и с государственными компаниями.