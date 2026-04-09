Топливо дешевеет? Что происходит с ценами на АЗС 9 апреля

Ситуация на топливном рынке Украины остается динамичной. Вчерашний обвал мировых котировок нефти успел спровоцировать первую волну снижения цен на украинских АЗС, однако сегодня тренд снова изменился

Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС по состоянию на утро 9 апреля - собрало РБК-Украина в материале.

Главное: Бензин : "Укрнафта" уравняла цены на обычный и премиальный А-95 на отметке 69,90 грн/л, тогда как на WOG, OKKO, SOCAR цена остается существенно выше - 76,90-77,00 грн/л.

: "Укрнафта" уравняла цены на обычный и премиальный А-95 на отметке 69,90 грн/л, тогда как на WOG, OKKO, SOCAR цена остается существенно выше - 76,90-77,00 грн/л. Дизель : после вчерашнего снижения на 1 грн, крупные сети зафиксировали стоимость ДТ на уровне 92,90-93,00 грн/л, а самое дешевое предложение среди лидеров остается у "Укрнафты" - 86,90 грн/л.

: после вчерашнего снижения на 1 грн, крупные сети зафиксировали стоимость ДТ на уровне 92,90-93,00 грн/л, а самое дешевое предложение среди лидеров остается у "Укрнафты" - 86,90 грн/л. Автогаз: цены стабильны и колеблются в пределах 48,90-49,99 грн/л, при этом разница между государственной сетью и частными гигантами (WOG, OKKO) минимальна - около 1 гривны.

Что происходит с ценами на топливо

Еще вчера, после объявления временного перемирия между США и Ираном, мировые цены на нефть Brent продемонстрировали стремительное падение до 91,7 доллара за баррель. Первой на это отреагировала государственная "Укрнафта", а за ней "подтянулись" и лидеры рынка - OKKO и WOG, снизив стоимость дизельного топлива на 1 гривну.

Впрочем, как пояснил в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, вчерашнее удешевление на АЗС - это скорее эмоциональная реакция рынка и ожидания.

Он отметил, что только при условии сохранения мировой динамики ожидается дальнейшее удешевление топлива в Украине. Однако рынок будет снижаться постепенно: дешевый ресурс должен сначала вытеснить дорогие запасы, накопленные в марте.

Сегодня же утром государственная сеть сделала еще один шаг: "Укрнафта" уравняла цены на премиальный и обычный бензин. Теперь и бензин 95 (Energy), и стандартный А-95 стоят одинаково - 69,90 грн/л.

Остальные популярные АЗС, такие как OKKO, WOG и SOCAR сохранили ценники на уровне вчерашнего дня, не прибегая к новым корректировкам после обеденного снижения.

Фото: крупные сети, в частности OKKO, пока держат паузу, зафиксировав цены на уровне вчерашних послеобеденных значений (РБК-Украина)

При этом нефть снова дорожает на мировом рынке. По состоянию на утро 9 апреля котировки начали отыгрывать вчерашнее падение. На лондонской бирже ICE марка Brent снова торгуется по 98,44 доллара за баррель (против вчерашних 91,7).

Детализация цен на АЗС 9 апреля

OKKO

Бензин Pulls 100: 86,90 грн

Бензин Pulls 95: 79,90 грн

Бензин А-95 Евро: 76,90 грн

ДТ Pulls: 95,90 грн

ДТ Евро: 92,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,00 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн

Бензин 95 Евро: 77,00 грн

ДТ Mustang: 96,00 грн

ДТ Евро-5: 93,00 грн

Газ: 49,99 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 86,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн.

Бензин А-95: 76,99 грн

ДТ NANO Extro: 95,99 грн.

ДТ NANO: 92,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"