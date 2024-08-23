Горящая нефтебаза в Ростовской области: спутниковые снимки показали результаты пожара

Что известно о пожаре на нефтебазе в Пролетарске

Напомним, в ночь на 18 августа дронами был нанесен удар по нефтяной базе "ФГКУ комбинат "Кавказ" в городе Пролетарске Ростовской области.

По предоставленным данным РБК-Украина, это была операция ГУР Минобороны Украины.

Недавно в сети появились спутниковые снимки пожара в Пролетарске. Согласно им, дым приближался к Ростову. Следует заметить, что расстояние между этими двумя городами составляет около 150 километров.

Также на снимках из космоса было зафиксировано, что площадь пожара на нефтебазе продолжает увеличиваться.

Как отметили OSINT-аналитики, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, 4 были частично разрушены, 16 - не повреждены. Отмечается при этом, что судьба еще 44 резервуаров не известна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

Вчера стало известно, что на объекте произошел взрыв еще одной из цистерн с топливом.

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