Нефтебазу в Ростовской области атаковало ГУР украинскими дронами, - источники

Ночью россияне сообщили об атаке на нефтебазу в Ростовской области. За ударом стояло Главное управление разведки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, в ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в районе Пролетарска Ростовской обл.

Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

По информации российских местных Telegram-каналов известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим.

В настоящее время на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар. Подробные результаты поражения нефтебазы уточняются.