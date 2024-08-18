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Нефтебазу в Ростовской области атаковало ГУР украинскими дронами, - источники

Украина, Воскресенье 18 августа 2024 17:34
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Нефтебазу в Ростовской области атаковало ГУР украинскими дронами, - источники Фото: атаку на нефтебазу в Ростовской области совершило ГУР (militarist.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Карина Левицкая

Ночью россияне сообщили об атаке на нефтебазу в Ростовской области. За ударом стояло Главное управление разведки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, в ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в районе Пролетарска Ростовской обл.

Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

По информации российских местных Telegram-каналов известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим.

В настоящее время на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар. Подробные результаты поражения нефтебазы уточняются.

Напомним, сегодня под утро российские СМИ сообщили, что в Ростовской области в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте.

По предварительным данным, по объекту было нанесено сразу несколько ударов.

Пожары и взрывы на НПЗ в России

Напомним, что Украина уже длительное время наносит удары по нефтеперерабатывающим объектам Российской Федерации. В частности, 4 августа был сильный пожар у нефтебазы в Азове Ростовской области.

Незадолго до этого украинские дроны успешно атаковали и другие российские нефтебазы. В частности, в Тамбовской области и в республике Адыгея.

Еще один нефтеобъект горел в Ростовской области. Согласно данным источника РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский рассказал, что беспилотники СБУ поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

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