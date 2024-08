Нефтебаза в Ростовской области горит уже четвертые сутки: новые спутниковые снимки

На спутниковых снимках виден густой черный дым. Площадь пожара увеличивается.

Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре - частично разрушены, 16 - не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

update

Пролетарск (21 августа 2024)

Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot



3m от 21 августа 2024 года.



I've taken shot at a view of status of all the tanks at the facility



h/t @vcdgf555 для формата https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER — MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024