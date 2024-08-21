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Нефтебаза в Ростовской области горит уже четвертые сутки: новые спутниковые снимки

Ростовская область, Россия, Среда 21 августа 2024 22:08
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Нефтебаза в Ростовской области горит уже четвертые сутки: новые спутниковые снимки Фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На нефтебазе в Ростовской области уже четвертые сутки пытаются потушить пожар, который вспыхнул в результате ударов украинских дронов. Огонь полностью уничтожил уже 14 резервуаров с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

На спутниковых снимках виден густой черный дым. Площадь пожара увеличивается.

Нефтебаза в Ростовской области горит уже четвертые сутки: новые спутниковые снимкиНефтебаза в Ростовской области горит уже четвертые сутки: новые спутниковые снимки

Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре - частично разрушены, 16 - не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 августа дронами была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в городе Пролетарске Ростовской области.

По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны.

19 августа на нефтебазе, на которой тогда уже более суток пытались потушить пожар, произошел взрыв. А вчера там взорвалась еще одна цистерна.

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