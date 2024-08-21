Нефтебаза в Ростовской области горит уже четвертые сутки: новые спутниковые снимки

На нефтебазе в Ростовской области уже четвертые сутки пытаются потушить пожар, который вспыхнул в результате ударов украинских дронов. Огонь полностью уничтожил уже 14 резервуаров с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

update Пролетарск (21 августа 2024) Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot 3m от 21 августа 2024 года. I've taken shot at a view of status of all the tanks at the facility h/t @vcdgf555 для формата https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER — MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024

Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре - частично разрушены, 16 - не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 августа дронами была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в городе Пролетарске Ростовской области.

По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны.

19 августа на нефтебазе, на которой тогда уже более суток пытались потушить пожар, произошел взрыв. А вчера там взорвалась еще одна цистерна.

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