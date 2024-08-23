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Палаюча нафтобаза в Ростовській області: супутникові знімки показали результати пожежі

Фото: пожежа на нафтобазі в Ростовській області (ілюстративне фото t.me mchs_official )
Автор: Ярослава Борзова

У Ростовській області шостий день поспіль палає нафтобаза, яку атакували безпілотники. У мережі з'явились супутникові знімки наслідків ураження станом на 23 серпня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На супутниковому знімку (нижче - ред.) зображено наслідки тривалої пожежі нафтобази Росрезерву поруч із містом Пролетарськ Ростовської області. Як зазначають у виданні, він зроблений сьогодні, 23 серпня, о 10 годині ранку за місцевим часом.

Раніше повідомлялось, що близько 5 ранку п'ятниці нафтобазу знову атакували українські безпілотники.

"Знімок із супутника не дає змоги судити про те, чи призвело це до збільшення площі пожежі, але на ньому видно, що деякі з ємностей із паливом уже вигоріли повністю або були загашені", - йдеться в повідомленні.

 

Що відомо про пожежу на нафтобазі у Пролетарську

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було завдано удару по нафтовій базі "ФГКУ комбінат "Кавказ" в місті Пролетарську Ростовської області.

За наданими даними РБК-Україна, це була операція ГУР Міноборони України.

Нещодавно в мережі з'явилися супутникові знімки пожежі у Пролетарську. Згідно з ними, дим наближався до Ростова. Варто зауважити, що відстань між цими двома містами складає близько 150 кілометрів.

Також на знімках з космосу було зафіксовано, що площа пожежі на нафтобазі продовжує збільшуватися.

Як зауважили OSINT-аналітики, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, 4 були частково зруйновані, 16 - не пошкоджено. Зазначається при цьому, що доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

Вчора стало відомо, що на об'єкті стався вибух ще однієї з цистерн із паливом.

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