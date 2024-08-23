Палаюча нафтобаза в Ростовській області: супутникові знімки показали результати пожежі

Що відомо про пожежу на нафтобазі у Пролетарську

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було завдано удару по нафтовій базі "ФГКУ комбінат "Кавказ" в місті Пролетарську Ростовської області.

За наданими даними РБК-Україна, це була операція ГУР Міноборони України.

Нещодавно в мережі з'явилися супутникові знімки пожежі у Пролетарську. Згідно з ними, дим наближався до Ростова. Варто зауважити, що відстань між цими двома містами складає близько 150 кілометрів.

Також на знімках з космосу було зафіксовано, що площа пожежі на нафтобазі продовжує збільшуватися.

Як зауважили OSINT-аналітики, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, 4 були частково зруйновані, 16 - не пошкоджено. Зазначається при цьому, що доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

Вчора стало відомо, що на об'єкті стався вибух ще однієї з цистерн із паливом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.