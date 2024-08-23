Горящую почти неделю нефтебазу в Ростовской области поразил очередной беспилотник

Нефтебазу в российской Ростовской области снова атаковали беспилотники. Пожар на нем после предыдущего поражения дронами продолжается уже 6-й день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые группы.

Отмечается, что атака БПЛА на нефтехранилище в Пролетарске произошла около 05:00. Пострадавших нет. Местные власти пока не комментировали данную информацию. Впрочем, как сообщают местные жители, ночью слышны были звуки мощных взрывов.

В течение длительного времени на данном объекте работают российские пожарные, пытающиеся потушить пламя. Отмечается, что часть пострадала во время работы. Также на днях неподалеку от нефтебазы российские священники провели молебен.

Пользователи местных Telegram-каналов замечают, что над городом уже почти на протяжении недели наблюдается черное облако дыма. Местное население призывают не открывать окна.