Пожар нефтебазы в Ростовской области: СМИ пишут о взрыве очередной цистерны (видео)

Сильный пожар на нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области (РФ) после поражения дронами четыре дня назад - продолжается до сих пор. На объекте произошел взрыв еще одной из цистерн с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " 161.ru ".

Удар с применением беспилотников был нанесен по нефтебазе "ФХКУ комбинат "Кавказ" в Пролетарске еще в ночь на 18 августа. С тех пор объект охвачен пламенем, и время от времени происходят взрывы разных цистерн.

По данным росСМИ, очередной подобный взрыв произошел 21 августа поздно вечером. В сети было обнародовано соответствующее видео.

Местные жители рассказали ростовским журналистам, что "зарево видели даже в соседнем Сальске".

Это стало по меньшей мере третьим взрывом цистерн на нефтебазе с момента начала пожара. Так, о прошлых случаях стало известно 19 и 20 августа.

Как рассказывал губернатор Ростовской области Василий Голубев, к тушению пожара на этом нефтеобъекте привлекли самолеты Ил-76 и 2 пожарных поезда. При этом российский чиновник утверждает, что угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет.

Добавим, что российская сторона также сообщает о пострадавших пожарных из-за огненной ЧС на "ФХКУ комбинат "Кавказ". РосСМИ пишут, что в общей сложности пострадало более 40 человек.

Пожарный на нефтебазе в Пролетарске в РФ (фото: 161.ru)

Что известно о пожаре на нефтебазе в Пролетарске

Напомним, в ночь на 18 августа дронами была поражена нефтяная база "ФГКУ комбинат "Кавказ" в городе Пролетарске Ростовской области в России.

По данным источников РБК-Украина, это была операция ГУР Минобороны Украины.

Недавно появились спутниковые снимки пожара в Пролетарске. На них было видно, что дым приближается к Ростову, расстояние между двумя городами составляет около 150 километров.

Также на снимках из космоса было зафиксировано, что площадь пожара на нефтебазе продолжает увеличиваться.

По данным OSINT-аналитика, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, 4 были частично разрушены, 16 - не повреждены. Отмечается при этом, что судьба еще 44 резервуаров не известна, поскольку они укрыты плотным слоем дыма.